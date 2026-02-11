Podcast ‘Aalsmeer kent raad’

Aalsmeer – In de week van 2 februari namen de lijsttrekkers van de zes Aalsmeerse politieke partijen en de burgemeester bij Radio Aalsmeer deel aan de nieuwe podcastreeks ‘Aalsmeer kent raad’. Tijdens deze reeks ging Jerry Helmers, ook debatleider bij de verkiezingsdebatten in maart, in gesprek met de lijsttrekkers: Sven Spaargaren (VVD), Judith Keessen (FlorAalsmeer), Bart Kabout (CDA), Dick Kuin (Absoluut Aalsmeer), Sybrand de Vries (D66) en Ronald Fransen en Jelle Buisma (GroenLinks/PvdA).

Persoon centraal

In ‘Aalsmeer kent raad’ staat niet de politiek, maar de persoon achter de lijsttrekker of burgemeester centraal. Wat drijft hen? En hoe gaan zij om met dilemma’s en lastige keuzes? De gesprekken zijn persoonlijk en verrassend, met onderwerpen die uiteenlopen van Bob Dylan tot het huwelijk. De podcast eindigt met een pitch van 90 seconden, waarin de lijsttrekkers hun belangrijkste boodschap voor de verkiezingscampagne delen.

Terugluisteren en debatten

De afleveringen van de podcast zijn te beluisteren via de websites van de gemeente (www.aalsmeer.nl) en van Radio Aalsmeer. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart worden op 4, 11 en 16 maart verkiezingsdebatten georganiseerd. Meer informatie hierover volgt.

Foto: Jerry Helmers in gesprek met de lijsttrekkers van de zes Aalsmeerse politieke partijen en burgemeester Gido Oude Kotte. Foto: aangeleverd