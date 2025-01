Planten kijken in de uitgebreide regio

Regio – Wil je weten waarom een sneeuwklokje een stinzenplant heet? Vind je het leuk om naar al die prachtige stoepplantjes tussen de tegels te kijken? Ben je geïnteresseerd in de wilde bloemen in je eigen woonomgeving? Kom dan naar de plantencursus van IVN De Ronde Venen en Uithoorn. De cursus is bedoeld voor mensen die weinig tot geen kennis van planten hebben en graag meer willen weten. In drie avonden en drie excursies maak je kennis met allerlei planten en hun bouw.

IVN vertelt: “We combineren theorie met ruiken, voelen, kijken en zelfs proeven. Je zult zien dat je de natuur daarna anders gaat beleven. We starten in maart met vroege bloeiers en stinzenplanten als centraal thema. In mei zijn de stads- en stoepplanten het onderwerp en in juni de wilde planten. De avondbijeenkomsten zijn in NME centrum De Woudreus in Wilnis, de excursies op verschillende locaties in de regio. De kosten voor de cursus bedragen € 35,–.”

Aanmelden voor de cursus en meer informatie over data en locatie: www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn. Er is plek voor 20 deelnemers.

