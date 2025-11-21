Plaatsing nieuw speeltoestel bij Boerenvreugd

Aalsmeer – Komende week wordt een nieuw speeltoestel geplaatst bij Kinderboerderij Boerenvreugd. Dit toestel is mogelijk gemaakt door de opbrengst van de Glazen Huis-actie van Radio Aalsmeer, de sponsoring van Stichting Zorg en Zekerheid en het SamenSpeelFonds. Dankzij deze bijdragen kunnen alle kinderen uit Aalsmeer en omgeving binnenkort genieten van een vernieuwde en toegankelijke speelervaring.

De plaatsing van het nieuwe toestel start aanstaande maandag 24 november. De werkzaamheden zullen drie dagen in beslag nemen. Aanstaande zaterdag 22 november wordt door het team van Boerenvreugd alvast de voorbereidende aanleg verricht en worden hekken rondom de ‘bouwplaats’ neergezet om het gebied veilig af te zetten.

Bezoekers dienen rekening te houden met enige hinder door de werkzaamheden. Zo zal er af en toe een kleine shovel door de speeltuin rijden. Over de inzet hiervan zijn duidelijke afspraken gemaakt met Speelmaatje.

Foto: Slechts een klein gedeelte van het nieuwe speeltoestel. Dit betreft ongeveer 25 à 30% van het totale toestel, los van de kleinere details.