Pittige plenaire Zaai coachsessie

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Donderdag 6 februari was David Sargis – eigenaar van Brasserie David – gastheer. Hij ontving tijdens deze negende editie van de plenaire Zaai coachsessie de Zaaideelnemers met lekkere koffie, het was een mooi begin van de dag. In een sfeervolle ruimte van het restaurant waren de tafels aan elkaar geschoven en kon coach Anja de Die haar verhaal voor acht en twintig luisterende oren afsteken. Het mooie van Zaai is dat zij niet alleen de ondernemers laat groeien, maar ook zelf steeds weer voor vernieuwing zorgt. Deze plenaire coachsessie bracht weer ten opzichte van verleden jaar nieuwe elementen en ideeën naar voren. Dit keer lag de nadruk op de mindset.

Inmiddels is het Zaai coachtraject al over de helft en kon Anja de Die daardoor wat dieper ingaan op de afgelopen ervaringen. Dat gebeurde aan de hand van een vrij eenvoudig schema dat echter precies duidelijk en herkenbaar maakte waar de startende ondernemers op hun – door Anja genoemde – reis waren tegenkomen. De tijdsuur van het totale tijdspad, op weg naar succes is voor iedere branche anders maar de te nemen hobbels van de eerste drie maanden zijn redelijk standaard. Na zo’n eerste kwartaal staat daar die figuurlijke muur. De vragen beginnen zich voor de ondernemer opeen te stapelen: Durf ik te investeren, wie zit er op mij te wachten, is mijn product goed genoeg, enz. Dat vraagt om het antwoord: Hoe kom ik door de muur heen zodat er verdere stappen genomen kunnen worden? De meeste startende ondernemers hadden deze metafoor niet eerder zo gezien en voor hen was het zinvol dat dit nu aanschouwelijk werd gemaakt. Die bewustwording leverde een interessant inzicht op. Er werd anders gekeken naar eigen gedrag, naar de mogelijkheden, naar succes en de valkuilen.

Lering en feedback

Na ieder behandeld hoofdstuk was de opdracht om een één op één gesprek aan te gaan. Men was vrij in het kiezen van een gesprekspartner. ‘Wat heb jij bereikt en hoe? Waar liep je tegenaan, wat zijn jouw doelen en wensen waar zoek jij jouw ideale klanten, hoe leer je in jezelf te geloven?’ Het ging er levendig aan toe en het leverde ook verhelderende dialogen op. Je kunnen uitspreken naar de ander toe en het hardop denken zorgt voor openheid en zelfkennis. Het is grenzen verleggen, maar ook grenzen bewaken. Bij de laatste opdracht kwam pen en papier aan te pas. De volgende vragen: Welke helpende overtuiging heb je, welke belemmmerde overtuiging heb je, wat weerhoud je het meest van het inzetten van je potentieel en wat zou er gebeuren als je deze belemmering niet had? Voor de antwoorden was ook hier weer ruim de tijd.

Het werd een pittige Zaai-ochtend en de appeltaart met slagroom tijdens de ingelaste pauze was een welkome lekkernij. Zaai bewees deze ochtend maar weer eens hoe uitstekend het zich leent voor lering en feedback. Na afloop van een inspirererende bijeenkomst werden er heel wat vervolg afspraken gemaakt om de opgedane kennis met elkaar te delen. Ook tijdens de smaakvolle lunch viel er meer dan voldoende na te praten.Voor meer informatie over Zaai contact op met Kirsten Verhoef (project-organisator) via 0297-366182 of per mail kirsten@syltsupport.nl.

Foto: Zaai (aangeleverd).