Petitie is overhandigd: “Snel rotondes herontwerpen”

Aalsmeer – Het gemeentebestuur heeft de petitie over de rotondes op de Burgemeester Kasteleinweg in ontvangst genomen van initiatiefnemer Robin Cardoso de Bastos. De petitie kreeg in een paar dagen tijd 3.210 handtekeningen. De petitie werd in ontvangst genomen door plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Dirk van Willegen, verkeerswethouder Bart Kabout en burgemeester Gido Oude Kotte.

Opnieuw aanrijding

Bijna tegelijkertijd werd in de ochtendspits opnieuw een fietsster aangereden op vrijwel dezelfde plek op de rotonde bij de Van Cleeffkade, waar bijna een week geleden een fietsster om het leven kwam.

Snel en duidelijk actie

De initiatiefnemer van de petitie zei bij de overhandiging dat hij hoopte dat er nu snel en duidelijk actie wordt ondernomen. “Mijn vriendin is een tijdje geleden op haar scooter ook geraakt door een auto”, zegt Robin. “Ze kwam er gelukkig heel goed van af. Maar in Aalsmeer weet bijna niemand wat er precies in het gemeentehuis wordt gedaan om de situatie veiliger te maken. Ik hoop dat de petitie ervoor zorgt dat er sneller maatregelen worden genomen en dat het voor de inwoners ook duidelijk wordt wat er wordt ondernomen.”

Recordaantal handtekeningen

Zowel Gido Oude Kotte, Bart Kabout als Dirk van Willegen zeiden dat ze de petitie enorm waarderen. “Het aantal handtekeningen maakt goed duidelijk hoe het leeft onder onze inwoners”, zei burgemeester Oude Kotte tegen Robin. “Je hebt een recordaantal handtekeningen opgehaald voor een petitie in onze gemeente.”

Foto: Vanaf links: Burgemeester Gido Oude Kotte, wethouder Bart Kabout, raadslid Dirk van Willegen en Robin Cardoso de Bastos, initiatiefnemer van de petitie. Foto: Gemeente