PCBS De Brug officieel JOGG school

Aalsmeer – Op maandag 3 september heeft wethouder Robbert-Jan van Duijn van onderwijs en jeugd PCBS De Brug officieel geopend als JOGG school. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. De Brug gaat het nieuwe schooljaar gezond en energiek van start.

De wethouder vertelde aan leerlingen en ouders hoe belangrijk gezond eten, water drinken en bewegen is om lekker in je vel te zitten. Om water drinken nog lekkerder en leuker te maken overhandigde hij een Drinkwater-bidon aan de voorzitter van de leerlingenraad Mirthe. Uiteraard kregen ook alle andere leerlingen dezelfde bidon.

Dansdemonstratie

Voor het publiek van ouders en leerkrachten werd er door de leerlingen enthousiast gedanst bij de opening. Dit was vooraf geoefend met acteur en danser Juvat Westendorp, die ook JOGG ambassadeur is. Juvat wist de leerlingen flink in beweging te krijgen en vooral veel plezier te bezorgen. Als JOGG school gaat De Brug zich inzetten voor een gezondere leefstijl. Iedereen op school wordt daarbij betrokken.

Gezonde leefstijl

Aalsmeer is een JOGG-gemeente en draagt samen met Team Sportservice Aalsmeer, GGD Amsterdam, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en diverse lokale partijen bij aan de JOGG-aanpak in Aalsmeer. Inzet is om een gezonde leefstijl bij kinderen en hun ouders/verzorgers te bevorderen.

Foto: Wethouder Robert-Jan van Duijn en Mirthe, voorzitter van de leerlingenraad.