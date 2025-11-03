Passionele Spaanse avond in Bacchus

Aalsmeer – Dat ook een klein aantal mensen het publiek in vervoering kan brengen, bewees het drietal Spaanse artiesten wel, dat vrijdag 31 oktober te gast was in Cultureel Café Bacchus in Aalsmeer. Op het podium van de kleine zaal gaven gitarist Yorgos Valiris, zanger Juan Penas en danseres Romina Toroz een flamenco concert waar de vonken vanaf vlogen. De uitvoering van flamenco dans, zang en gitaar was zo goed in balans en er ging zoveel passie vanuit dat het publiek ademloos zat te luisteren en kijken. ‘Zat’, aangezien het concert ‘seated’ was en ook uitverkocht was tot de laatste stoel. Ook zittend viel er veel te genieten van de flamenco, een stijl op muziek- en dansgebied die echt bij de Spaanse cultuur hoort en die je in Aalsmeer niet heel vaak op het podium tegenkomt. De vurige en passionele klanken van zanger Juan Penas zijn behoorlijk in tegenstelling met de nuchterheid van de meeste Aalsmeerders, maar vrijdagavond was daar niets van te merken: een dik applaus was zijn deel. De behendige en getalenteerde gitarist Yorgos zorgde voor zijn vingervlugge snaarwerk inderdaad voor een gevoelige snaar. In het ‘kleine’ Bacchus zitten de bezoekers bijna ‘bovenop’ de muzikanten en zo konden zij het gitaarspel van Yorgos goed volgen. Maar eigenlijk is de term ‘onnavolgbaar goed’ hier beter op zijn plaats. Voor de Aalsmeerse gitarist werd dan ook hard geklapt. Mooi van de flamenco is dat het klappen een onderdeel is van deze dans/zang. De prachtig geklede Romina Toroz maakte de Spaanse avond compleet, met veel pit en elegantie presenteerde zij de flamenco dans in optima forma!

Swingend eerbetoon

De volgende dag, zaterdag 1 november, was Bacchus eveneens goed gevuld, dit keer werd het publiek getrakteerd op een swingend eerbetoon aan de twee souljazz-grootheden Eddie Harris en Les McCann. Het Linus Eppinger Quartet bracht een ode aan jazzklassiekers in een frisse en eigentijdse interpretatie. Gitarist Linus Eppinger oogste bewondering voor zijn virtuoze spelstijl, soulvol was de drive van pianist Oscar Ployart en de handen gingen (ook) op elkaar voor bassist Ties Laarakker en drummer Tijn Koenen.

Muzikale stadsverhalen

Stichting KCA laat Aalsmeer kennis maken met allerlei muziekstijlen en in samenwerking met het Flower Art Museum is dit aanstaande zaterdag 8 november klassiek. Violiste Camilla van der Kooij en pianiste Josje Goudswaard brengen muzikale stadsverhalen rond hun ontmoetingen en momenten uit de voordeurconcerten die de twee gaven tijdens de coronaperiode. Het programma omvat composities van Satie, Chopin en Mozart en een deel van de avond staat in het teken van Praag. Tales in Music, zoals het duo zich noemt, geeft het optreden in De Oude Veiling aan de Marktstraat en het concert begint zaterdag om 20.00 uur. Meer informatie en kaarten via de ticketshop op de website van KCA.

Foto: Goed op elkaar ingespeeld: gitarist Yorgos, zanger Juan en danseres Romina. Foto: JvdZ



Het Linus Eppinger Quartet bracht afgelopen zaterdag een eerbetoon aan twee souljazz-grootheden Eddie Harris en Les McCann in een goed gevuld Cultureel Café Bacchus. Foto: www.kicksfotos.nl

