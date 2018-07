Overwoekerd plantsoen weer netjes groen

Aalsmeer – Aan de oproep vorige week om het vergeten plantsoen in de steeg van de Schoolstraat naar de Zijdstraat eens aan te pakken is afgelopen maandag 23 juli direct gehoor gegeven. Een groen-medewerker heeft op deze tropische dag al het onkruid verwijderd en het perkje keurig netjes achter gelaten.

De struikjes, die geplant waren, zijn weer zichtbaar en kunnen vrij ‘adem halen’. Van overwoekering is geen sprake meer.

Een compliment aan de gemeente is op z’n plaats, gewezen op een uit het oog verloren stuk groen en hup opdracht geven om dit recht te zetten. Geweldig!

Meer aandacht

Er zijn overigens nog meer perkjes en plantsoenen die nodig aandacht verdienen. Het laatste gedeelte in de Hellendaalstraat, het nieuwe groen in de Beatrixstraat en de brandgang in de Hugo de Vriesstraat hebben ook een flinke onderhoudsbeurt nodig, zo tipten lezers.

In ieder geval is de eerste ‘tip’ voortvarend opgepakt, de gemeente kan haar ‘leus’ aanpassen: Samenwerken aan een schoon én een groen Aalsmeer!