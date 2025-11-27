Overweldigend jazzconcert op de Nieuwe Meer

Aalsmeer – Een kunstenaar die via een medium probeert zichzelf te begrijpen, zal moeten leven met het besef dat zijn activiteiten zullen leiden tot het weergeven van het onbegrijpelijke. Zondagmiddag 23 november drong dat zo diep in mij door, dat (vanwege de Parkinson) mijn overgevoelig zenuwstelsel helemaal op tilt ging. Oppervlakkig, rationeel, zeg ik wel eens tegen de jazzmuzikanten, dat het hoogste doel is, al improviserend iets te spelen ‘dat je niet kunt’ – dat wil zeggen dat je zoekt naar het wonder van de optimale creativiteit: als je jezelf zou terug zou horen, snap je niet hoe je tot die magische hoogtepunten bent gekomen.

Datzelfde maakt een jazzmuzikant mee: als de pianist Jos van Beest voor de tweehonderdste keer ‘Misty’ speelt (een compositie van Erroll Garner), dan probeert hij dat intenser dan ooit te vertolken en als het lukt, komt hij tot een climax die hemzelf verbaast. Nog een voorbeeld. Het Franse chanson ‘Les feuilles mortes’ is als jazz standart ‘Autumn Leaves’ overal in de wereld honderdduizend keer gespeeld. Maar zoals het zondagmiddag klonk uit de saxofoon van Benjamin Herman, de piano van Jos van Beest, de contrabas van Marcel Booij en de drums van Ben Schröder heeft het nooit geklonken – en zo zal het nooit weer klinken. Dat is het wonder van de jazz…

Door Pierre Tuning

Foto: Saxofonist Benjamin Herman (foto aangeleverd)

‘Christmas Jazz’ op 14 december

En na dit overweldigende jazzconcert kunne liefhebbers zich opmaken voor de volgende middag vol jazzklassiekers, verfijnde bigband-arrangementen met ditmaal ook een sprankelende knipoog naar het kerstseizoen. Pete Bog’s Bigband laat op zondag 14 december met ‘Christmas Jazz’ de feestdagen swingen bij Nieuwe Meer. Geniet van een sfeervolle middag vol tijdloze jazzstandards en de mooiste kerstklassiekers. Verwacht warme, swingende arrangementen, zoals Have Yourself a Merry Little Christmas, White Christmas en diverse bekende kerstmedleys. Vaste vocaliste Heidy Crooymans laat de meest geliefde Christmas Carols schitteren en natuurlijk mag het publiek gezellig meezingen. Deze editie wordt extra feestelijk dankzij gastzangeres Vickie Tamboer, die met haar rijke stemgeluid nog meer warmte en magie toevoegt aan het programma. Jazzcafé Nieuwe Meer wordt georganiseerd in samenwerking met KCA, begint om 16.00 uur, zaal open vanaf 15.30 uur, en de entree bedraagt 10 euro (te voldoen aan de zaal per pin).

Foto: ‘Christmas Jazz’ door Pete Bog’s Bigband op 14 december (foto aangeleverd KCA).