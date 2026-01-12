Aalsmeer – Op 31 december vorig jaar is in verpleeghuis Rozenholm de oudste inwoner van Aalsmeer overleden. Theo Blokland werd bijna 106 jaar oud.

Theo Blokland werd geboren op 17 maart 1920 in Rotterdam-Noord. Hij was de oudste van een gezin van elf kinderen. Na het overlijden van zijn vader in 1949, op 54-jarige leeftijd, kreeg Theo de voogdij over zijn minderjarige broers en zussen. Die grote verantwoordelijkheid nam hij met trots en zorg op zich.

Later trouwde hij met Carrie, met wie hij twee kinderen kreeg. Het gezin vestigde zich in Bolnes, vlak bij stadion De Kuip, waar Theo uiteindelijk 64 jaar woonde. Na het overlijden van zijn vrouw in 1993 bleef hij daar alleen wonen.

Theo was een technisch vakman. Hij repareerde scheepskoppelingen en reisde daarvoor de hele wereld over. Dankzij dit werk zag hij veel van de wereld en keerde hij steeds terug met boeiende verhalen. Thuis was hij vaak te vinden op zolder, waar hij met plezier technische werkzaamheden verrichtte en apparaten repareerde, ook voor anderen.

Tot op hoge leeftijd bleef hij zelfstandig wonen. Op 102-jarige leeftijd brak hij na een val zijn heup. Na een revalidatieperiode verhuisde hij in 2022 naar verpleeghuis Rozenholm in Aalsmeer, dicht bij het huis van zijn dochter Yvonne. In verpleeghuis Rozenholm was Theo een betrokken bewoner. Tijdens feestelijkheden werd vaak het Feyenoord clublied, ‘Hand in hand kameraden’, voor hem gezongen. Hij genoot van het uitzicht op de Ringvaart, waar hij graag naar voorbijvarende boten en overvliegende vliegtuigen keek. Op zijn 104e verjaardag kreeg hij bezoek van burgemeester Guido Oude Kotte van Aalsmeer. Op zijn 105e verjaardag was wethouder Willem Kikkert als loco-burgemeester namens de gemeente aanwezig. Theo was zeer vereerd en genoot zichtbaar van deze aandacht.

De uitvaart van Theo Blokland vond op 8 januari plaats in De Kwakel. Ondanks de winterse omstandigheden waren veel mensen aanwezig, onder wie zijn drie nog in leven zijnde zussen. Met zijn overlijden verliest Aalsmeer zijn oudste inwoner: een man met een lang leven, een groot verantwoordelijkheidsbesef en een blijvende betrokkenheid bij de mensen om hem heen.

Foto: Theo Blokland (aangeleverd).