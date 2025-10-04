Oud VVD-politicus Wim Spaargaren overleden

Aalsmeer – Met een verdrietig bericht startte burgemeester Gido Oude Kotte afgelopen donderdag 2 oktober de raadsvergadering, de eerste na het zomerreces. Afgelopen woensdagnacht is onverwachts Wim Spaargaren overleden.

Wim Spaargaren is vele jaren actief geweest voor de VVD-fractie in politiek Aalsmeer. Na eerst fractie-assistent te zijn geweest nam hij in 1994 zitting in de gemeenteraad. Na twintig jaar, in 2024, nam de nestor afscheid, maar bleef interesse houden in het politieke reilen en zeilen in Aalsmeer.

Samen met zijn vrouw Laura woonde hij maandelijks de raadvergaderingen bij vanaf de publieke tribune. Zoals burgemeester Oude Kotte mededeelde: “Wim Spaargaren was decennia trouw hier aanwezig in de raadzaal.” Er wordt in een latere vergadering uitgebreider stil gestaan bij het overlijden van de vader van huidig wethouder Sven Spaargaren, die uiteraard deze avond niet aanwezig was.

Wim Spaargaren is 82 jaar geworden. In zijn werkzame leven was hij seringenkweker aan de Oosteinderweg. Aalsmeer verliest met Spaargaren een gedreven politicus met een warm hart en brede interesse voor de Aalsmeerse samenleving.

Foto: Wim Spaargaren met zoon Sven tijdens diens installatie als wethouder in 2023 (foto redactie Aalsmeer).