Oud Aalsmeer filmmiddag in Historische Tuin

Aalsmeer – Ruim 35 jaar geleden, in 1987, werd in opdracht van de Gemeente Aalsmeer de film ‘Aalsmeer in beeld’ samengesteld waarin een overzicht wordt gegeven van wonen, werken en recreëren in Aalsmeer. Sindsdien is er veel gebeurd en veranderd. Daarom werd enkele jaren geleden de behoefte gevoeld om het Aalsmeer van nu in beeld te brengen. Net als 35 jaar geleden kreeg regisseur/videograaf Ton Offerman de opdracht om deze film te maken, met ondersteuning van de Stichting Historisch Aalsmeer en de Gemeente Aalsmeer. De film zou oorspronkelijk gereedkomen in 2021, maar door het uitbreken van de coronapandemie wijzigden de plannen. Uiteindelijk is besloten ook deze periode op te nemen in de film. Mede daardoor is ‘Aalsmeer rond 20/21/22’ een document geworden met grote historische waarde. De totale duur is 46 minuten. De film is gratis te bekijken op www.stichtingoudaalsmeer.nl. De film wordt ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden, op vrijdag 14 november om 11.00 uur en zaterdag 15 november vanaf 13.00 uur. Meer informatie over TV Aalsmeer: www.radioaalsmeer.nl.

Samen kijken in veilingzaal

Live Is de film van de maand te zien op zondag 16 november om 15.00 uur in de veilingzaal van de Historische Tuin (ingang Praamplein). Met als extra films: ‘Gemeentebestuur en -werken’, de ‘Nijdam film’ en een aantal trouwerijen wordt getoond. Gezellig samen film kijken en herinneringen met elkaar delen. Wie nog films van toen heeft die interessant kan zijn voor andere Aalsmeerders wordt gevraagd contact op te nemen via: archief@stichtingoudaalsmeer.nl.

Foto: Veilingzaal van de Historische Tuin (aangeleverd).