Optimist on Tour meert weer aan in Aalsmeer

Aalsmeer – Kinderen die enthousiast worden van activiteiten op het water, zoals suppen, kanovaren of zeilen, kunnen zaterdag 17 mei vast in hun agenda zetten. Op deze dag kan iedereen tot en met 12 jaar gratis kennismaken met watersporten onder begeleiding van ervaren en enthousiaste instructeurs. Daarnaast leren de deelnemers aan de activiteiten meteen van alles over water. Het enige wat ze nodig hebben is een zwemdiploma A.

Optimist on Tour is een initiatief van Watersportvereniging Schiphol en het Watersportverbond. Schrijf je van tevoren gratis in via de website (www.mijnwatersportverbond.nl), dan ben je zeker van een plek! Aanmelden ter plekke kan uiteraard ook. In beide gevallen zijn toestemming van een ouder/verzorger en zwemdiploma A voorwaarden om mee te kunnen doen.

Na aanmelding op locatie krijgen deelnemers een zwemvest uitgereikt en volgen ze een korte theorieles op de kant. Daarna mogen ze zelf aan het roer zitten van een Optimist, kanovaren of suppen. Na deelname ontvangen de deelnemers een echt diploma en meer informatie over watersportverenigingen en vaarscholen in de buurt. Optimist On Tour duurt 17 mei tot 17.00 uur en vindt plaats bij Watersportvereniging Schiphol aan de Uiterweg 263.

Foto: aangeleverd