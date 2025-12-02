Opgefriste Bibliotheek nu al groot succes

Aalsmeer – Op 10 november ging de Bibliotheek in Aalsmeer na een grondige herinrichting weer open. De Bibliotheek past nu beter bij de wensen van deze tijd. Het is een plek geworden waar veel verschillende mensen zich welkom voelen en waar tegelijkertijd allerlei activiteiten plaatsvinden. Anna van der Hoeven en Robert-Jan van Leusen zijn al jaren de vertrouwde gezichten van de bieb in Aalsmeer, samen met hun collega’s en de vrijwilligers. Zij genieten van het enthousiasme van de bezoekers. “Het is toch alsof je in een nieuwe Bibliotheek staat”, zegt Robert-Jan. “Het lijkt wel een hernieuwde kennismaking. Het is opnieuw ontdekken hoe de bezoekers zich het prettigst voelen in de nieuwe ruimte. We willen graag dat iedereen zich thuis voelt.” Anna: “Het allerleukste is om de mensen weer terug te zien, na de sluiting van een paar maanden. Je mist toch die trouwe bezoekers die een krantje komen lezen of een praatje komen maken. En omgekeerd hebben ze ons ook gemist, geloof ik.” Zo kreeg Anna spontaan een knuffel toen een trouw bezoekertje haar toevallig tegenkwam, terwijl de bieb gesloten was.

Huiselijke sfeer

Robert-Jan: “De sfeer is echt veranderd. Het is meer een huiskamer geworden. Met warmer licht, frisse kleuren en veel planten. En er is een duidelijkere scheiding tussen ruimtes waar je kan werken en waar het gezellig mag zijn. Zo kan er veel tegelijk gebeuren, terwijl het toch rustig blijft. De nieuwe bieb heeft een betere balans.” Anna haakt aan: “Laatst was er een hele schoolklas van de Anthoniusschool. Zij waren druk bezig in het gedeelte voor de kinderen. Dat was wel te horen, maar het was niet lawaaiig.”

Nieuwe gezichten

Anna: “Je merkt nu al dat de Bibliotheek een breder publiek aanspreekt. Niet alleen de vertrouwde leden die opnieuw boeken lenen, maar ook mensen die hier werken en daarna naar een volgende afspraak gaan. Studenten gebruiken de bieb om te studeren. En weer anderen volgen er een cursus. Ik verwacht dat Open+ straks nog intensiever gebruikt zal worden.” Tijdens Open+-uren kunnen leden naar binnen met hun eigen bibliotheekpasje. Elke dag, tussen 7.00 en 23.00 uur. Dus ook als er geen medewerkers of vrijwilligers in de Bibliotheek aanwezig zijn.

Verbeteren

Robert-Jan: “We merken wel dat we nog maar net open zijn, hoor. Zo kunnen we het terugbrengen van de geleende boeken nog iets handiger inrichten. We werden al meteen op de proef gesteld. Tijdens de sluiting hadden leden namelijk tot wel 50 boeken meegenomen en die kwamen ze na de opening allemaal tegelijk terugbrengen. Dat was een enorme boekenlawine, maar we hebben alles weer in de kasten gekregen. We krijgen ook af en toe suggesties van bezoekers over wat er beter kan. Daar zijn we blij mee en als het even kan doen we daar ook iets mee!”

Verbinding

Anna is vooral blij met de verbinding die de inwoners van de regio Aalsmeer voelen met de bieb. “De vernieuwde Bibliotheek is een cadeautje voor veel mensen. Ze vinden het ook leuk om te zien dat we spullen hebben hergebruikt. Ze zijn trots op hun eigen Bibliotheek in Aalsmeer. Ze hebben ons echt gemist. Dat komt ook door onze vrijwilligers die hier altijd voor iedereen klaar staan!” Robert-Jan: “Het is voor ons weer een extra motivatie om iedereen met een glimlach en een ‘goedemorgen, fijn dat je er bent’ te ontvangen.”

Foto: Boekenlawine na heropening Bibliotheek Aalsmeer (foto’s aangeleverd).