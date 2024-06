Openluchtconcert met jazz en Mavileo in Leimuiden

Leimuiden – Een zwoele zomeravond, vergezeld van prachtige livemuziek in de openlucht. Is er een betere combinatie denkbaar? Na het succes van het zomeravondconcert twee jaar geleden hebben drumfanfare Mavileo en het organiserend comité van de Dorpskerkconcerten Leimuiden opnieuw hun krachten gebundeld. Op zaterdagavond 22 juni vindt er vanaf 19.30 uur weer een zomeravondconcert plaats in de Dorpsstraat van Leimuiden, dit keer met het internationaal gerenommeerde jazztrio ‘The Ghost, the King and I’ onder leiding van Rob van Bavel. Samen met Drumfanfare Mavileo, onder leiding van Wim van Klink, zullen zij optreden op het plein naast de Dorpskerk.

Instrumentale jazz

Het jazztrio werd opgericht door pianist Rob van Bavel en bestaat verder uit gitarist Vincent Koning en contrabassist Frans van Geest. Het trio brengt een programma met muziek van de virtuoze Amerikaanse componist George Gershwin. Instrumentale jazz van absoluut topniveau!

Muzikaal Amusement

De naam Drumfanfare Mavileo zegt het al: Muzikaal Amusement Voor een Ieder in Leimuiden en Omstreken, wat ook de opzet is van het zomeravondconcert. Drumfanfare Mavileo is sinds 1975 actief met optredens bij evenementen. Daarnaast wordt jaarlijks een groots concert gegeven. In 2025 bestaat Drumfanfare Mavileo 50 jaar, dit zal groots gevierd gaan worden in het dorp.

Afhankelijk van weer

Het concert start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. De organisatie is afhankelijk van het weer. Bij slecht weer gaat het concert helaas niet door. Meer informatie is te vinden op www.dorpskerkconcerten.nl. Het concert is vrij toegankelijk; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Vragen? Contacteer de organisatie: info@dorpskerkconcerten.nl

Foto: Concert drumfanfare Mavileo. Foto: aangeleverd