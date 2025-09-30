Opening Repair Café Westeinder in Aalsmeer

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer – Op maandag 6 oktober opent Repair Café Westeinder zijn deuren voor het publiek. Een bijzonder moment, want het is het eerste repair café in Aalsmeer. De officiële opening wordt verricht door wethouder Sybrand de Vries en belangstellenden zijn van harte welkom tussen 13.30 en 16.00 uur in Buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1. Het is een prachtig initiatief van Theo Bergonje, de klimaatburgemeester van Aalsmeer, in samenwerking met Oscar de Vries en Jules van Kerkhoven. De gedachte achter dit plan is een bijdrage leveren aan de maatschappij. Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp in de huidige tijd.

Een repair café draagt bij aan een omslag in denken; je oude spullen met andere ogen bekijken en ze een tweede leven gunnen. Repareren in plaats van weggooien en dat is een stuk beter voor het milieu. Met die gedachte in hun achterhoofd zijn de heren op zoek gegaan naar een geschikte locatie en hebben er twee gevonden. Er komt een repair café in het buurthuis in de Hornmeer en een in Place2Bieb in Kudelstaart. Belangrijk criterium voor een geschikte locatie was: goed toegankelijk zijn voor iedereen en in een omgeving waar behoefte is aan een dergelijk initiatief. Repair Café Westeinder heeft ten eerste als doel om met elkaar spullen te repareren en dat varieert van een kapotte stofzuiger, een defecte radio tot het aanzetten van een nieuw snoertje aan je leeslamp of klein herstelwerk aan kleding.

“De nadruk ligt op ‘met elkaar’, legt Oscar de Vries uit. “Het is niet zo dat je je defecte apparatuur kunt brengen die vervolgens in het repair café hersteld wordt. Het is de bedoeling dat een reparatie onder begeleiding gebeurt. Samen met iemand die er verstand van heeft kijken hoe het probleem opgelost kan worden, zodat je het een volgende keer misschien zelf kunt doen. Als mensen binnenkomen, vindt er eerst een intake plaats om te bepalen wat het probleem is en wie kan helpen om dat op te lossen.”

Een aantal vrijwilligers heeft zich aangemeld om te komen assisteren. Mensen met kennis van zaken die advies en ondersteuning kunnen geven. Er is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Dat is kosteloos, maar een donatie is altijd welkom. Je kunt spontaan binnen komen lopen, vooraf aanmelden mag ook. Nieuwe vrijwilligers zijn ook welkom. Behalve mensen met technische vaardigheden is er ook behoefte aan een gastvrouw of gastheer en ondersteuning op organisatorisch gebied. Repair Café Westeinder is iedere eerste maandag van de maand geopend van 13.30 tot 16.00 uur in Buurthuis Hornmeer en ieder derde dinsdag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur in Place2Bieb in Kudelstaart. Aanmelden kan per email: repaircafewesteinder@gmail.com of bel 06-22514297. Meer informatie is te vinden op de Facbook pagina: Repair Café Westeinder.

Foto: Oscar de Vries en Jules van Kerkhoven hebben samen met Theo Bergonje het initiatief genomen voor de oprichting van Repair Café Westeinder. Foto: TO