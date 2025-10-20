Opening expositie ‘Donker Licht’ druk bezocht

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – De nieuwe expositie in Het Oude Raadhuis heet ‘Donker Licht’ en net als de woorden geven ook de getoonde kunstwerken een tegenstelling aan. Tegelijkertijd zijn de textielkunst van Marijke van Oostrum en de dramatische fotografie van Yvon van Haaften in harmonie met elkaar. Zaterdagmiddag 18 oktober werd de expositie geopend in het bijzijn van veel bezoekers.

Bomen

Ulla Eurich, voorzitter van KCA, onderstreepte de overeenkomsten van beide exposanten nog eens. Zowel Yvon als Marijke hebben liefde voor het bos, voor bomen met hun mystieke verhalen. De ‘genaaide bosschetsen’ van Marijke zijn beelden waarin natuur, licht en herinnering elkaar ontmoeten. De ‘dramagrafie’ van Yvon is ook gebaseerd op de natuur. Het beeld waarvan zij uitgaat is vaak sober, een enkele boom bijvoorbeeld, maar door digitale nabewerking ontstaat er een meeslepend beeld dat je onherroepelijk in een wereld van mystiek meeneemt. Is de textielkunst van Marijke die in het Oude Raadhuis hangt licht en hoopvol, de foto’s van Yvon zijn van een andere schoonheid: duister, donkerte en diepte. Voor beide zalen geldt: je blijft echt even staan bij de werken van Marijke en Yvon. Kunst om bij weg te dromen.

Reis

Janna van Zon richtte het woord tot de kunstenaars. “Ze verdienen beiden een podium. Hun werk voegt echt wat toe aan het grote segment. Als je iets creëert dat de fantasie prikkelt en zoveel te zeggen heeft, daar wordt een mens wijzer van. Aan de werken van Marijke gaat een indrukwekkende reis vooraf. Het gaat om tientallen stukjes stof in verschillende texturen. Om zoiets te maken, daar is een brein voor nodig.” Yvon (Novy) dichtte Janna de kunst toe om te toveren met eenvoud. “Zij toont ons de geheimen van een geraffineerde eenvoud die een totaal andere uitstraling krijgt.” Tot slot nodigde zij iedereen uit de werken te gaan bekijken – de expositie duurt nog 9 weken – want: “Je raakt niet uitgekeken. Er komt blijheid en verwondering naar boven. Het bezoeken van de expositie is daarnaast een mooie herinnering voor de kijker.” Na deze motiverende woorden was er voor beide kunstenaars een boeket en applaus. Het publiek kon genieten van schoonheid aan de wanden en een glas wijn of fris. Openingstijden vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Het Oude Raadhuis is te vinden aan de Dorpsstraat 9 in het Centrum en ‘Donker en Licht’ bezoeken kan tot en met 30 november.

Foto: Janna van Zon en Ulla Eurich (KCA) met de exposanten van ‘Donker Licht’ Marijke van Oostrum en Yvon van Haaften (aangeleverd).

Foto: Na de opening een rondje Oude Raadhuis. Foto: JvdZ