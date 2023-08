Open dag Tuin Bram de Groote in Uithoorn

Regio – Zondag 3 september is het al weer de laatste open dag van de Tuin Bram de Groote van dit seizoen. Deze tuin ligt aan de Boterdijk in Uithoorn en is sinds 1994 als natuurgebied in beheer bij Landschap Noord-Holland. De tuin omvat onder meer een boomgaard, een bloemenweide, een moerasbos, een flink aantal borders en een weiland. De werkgroep Tuin Bram de Groote is wekelijks bezig met het onderhoud van de tuin.

September is de herfstmaand, de maand van de zaden en de bessen. De lijsterbes, de meidoorn en de Gelderse roos zijn direct te herkennen aan hun kleurige oranje-rode bessen. De puttertjes eten graag de zaden van de kaardenbollen. Maar ook voor de vlinders, bijen en zweefvliegen zijn er nog voldoende bloeiende planten om aan hun nectarbehoefte te voldoen.

Ook de geur van de katsura is in deze periode goed te ruiken: vers-gebakken koekjes. Vandaar dat deze boom ook wel koekjesboom wordt genoemd.

De volgende open dag is bij de aanvang van het nieuwe seizoen op zondag 7 april 2024.

Naast de open dagen is het mogelijk om op woensdagmorgen (de wekelijkse werkochtend van de vrijwilligers) tussen 9.00 en 12.00 uur in de tuin rond te kijken. De tuin ligt in Uithoorn op de hoek van de Boterdijk en Elzenlaan en is op de open dag te bezoeken van 13.00 tot 16.00 uur. De vrijwilligers ontmoeten je daar graag. De toegang is gratis. Ingang via de zij-ingang van de tuin tegenover de werkschuur aan de Elzenlaan te Uithoorn. Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur.