Open dag TTC de Merel

Regio – Drie dagen in de week worden bij Toer Trim Club de Merel in het fietsseizoen (van maart tot en met oktober) clubritten verreden. Woensdagavond, donderdag- en zondagmorgen kun je TTC De Merel zien fietsen in de blauw/gele clubtenues en de E-Bikers in de gele hesjes met TTC de Merel logo’s.

TTC de Merel is een fietsclub waar op recreatief niveau wordt gefietst. Er is ook een E-Bike groep, die fietst op donderdag- en zondagmorgen. Het fietsen in groepsverband biedt een aantal voordelen: je kunt niet verdwalen met een voorrijder, je komt op mooie plaatsen in het Groene Hart en het is goed voor de sociale contacten. Fietsen in een groep kost ook minder energie en het motto is: samen uit, samen thuis. Bij pech of andere calamiteiten word je niet alleen achtergelaten, maar blijft er iemand bij jou zolang dat gezien de situatie nodig is.

TTCde Merel organiseert zondag 18 mei weer een open dag waaraan iedereen met een racefiets of E-bike vanaf 18 jaar kan deelnemen, ongeacht of je wel of niet lid bent van de club. Het dragen van een fietshelm is bij ons verplicht.

Tijdens de open-dag-toer wordt er gefietst met 2, 3 of 4 snelheidsgroepen; de langzaamste groep, de E-Bikes, fietsen met een snelheid van ongeveer 20 km/u, de toerfietsers gaan met een kruissnelheid van 25 km/u; de snelste rond de 30 km/u. De ritafstanden variëren van minimaal 45 tot maximaal 60 km. Elke groep heeft een wegkapitein, die samen met een voorrijder de route en snelheid bepalen en over de veiligheid waken.

Wil je meefietsen tijdens onze open dag dan is het noodzakelijk om je uiterlijk donderdag

15 mei aan te melden; dit kan via www.ttcdemerel.nl. Tijd van verzamelen is 08.30 uur, de tijd van vertrek van de rit is 09.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om een drankje te nuttigen op kosten van TTC de Merel. De verzamel- en startlocatie is Optisport/Zwembad Veenweidebad, Ontspanningsweg 1A, Mijdrecht.

Fiets mee met TTC De Merel. Foto: aangeleverd.