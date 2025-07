Op ontdekking in het Schinkelbos

Aalsmeer – Het vergt heel wat fantasie om je voor te stellen hoe het Amsterdamse Bos er in de beginjaren bij lag. In het Schinkelbos is daar nog iets van ervaren. In 1999 werd dit stukje polder toegevoegd aan het Bos. Het bos ligt ten zuiden van de Bosrandweg en wordt aan het westen en zuiden begrensd door de Ringvaart en de Mr. Jac. Takkade en aan de oostkant de Rietwijkeroordweg. Het Schinkelbos is vooral belangrijk als ecologische verbindingsroute.

De Groene AS

De grootste bedreiging van planten en dieren is de versnippering van hun leefgebieden. Waar woningbouw, snelwegen en bedrijventerreinen grote stukken groen opslokken, is het van belang om groene verbindingsroutes aan te leggen zodat dieren hun leefgebieden kunnen vergroten. Aan de zuidwestkant van Amsterdam ligt de Groene AS, die een verbinding vormt tussen de groengebieden van Amstelland, Spaarnwoude en de Westeinderplassen.

Klein landschap

Om een zo rijk mogelijke verbinding te creëren, is het Schinkelbos een landschap op zich. Een mozaïek van nat en droog, bos, grasland, riet en open water. Het is een afwisselend geheel waarin van beheer nauwelijks sprake is. De natuur kan hier haar vrije gang gaan. Alleen wat maaiwerk, dat uitgevoerd wordt door een kudde Schotse hooglanders. Tot nu toe is die ontwikkeling heel boeiend geweest. Er hebben zich bijvoorbeeld al grutto’s, dodaars en rugstreeppadden gevestigd. De plantenrijkdom wisselt nog ieder jaar. Het Schinkelbos is een jong gebied. Daardoor komen er (vogel)-soorten voor die zich elders in het Amsterdamse Bos niet laten zien. Ook kwetsbare soorten als vos, konijn, haas, ransuil en andere roofvogels vinden hun plek in het gebied.

Steeds meer mensen weten de waarde van de natuur te waarderen. Dat is heel mooi, maar heeft, zo zien de boswachters, ook een keerzijde. Bezoekers verlaten de paden om te gaan struinen door het Schinkelbos. Zo raakt de natuur verstoord. Niet doen, blijf op de paden en geniet samen met de natuur en alle dieren en vogels van dit mooie, verrassende en gevarieerde gebied.

Fietsen en wandelen

In het Schinkelbos is een doorgaand fietspad en er zijn wandel- en natuurpaden. De natuur kan hier haar vrije gang gaan. De IVN Amstelveen heeft een speciale wandelroute gemaakt. Tijdens deze wandeling in het Schinkelbos wordt een indruk gegeven hoe het Amsterdamse Bos er in de beginjaren moet hebben uitgezien: een halfopen landschap met struiken, boomgroepen en open water. De open gedeelten zijn in de zomer een bloemenzee waar vlinders en andere insecten op afkomen. Door de combinatie van nat rietland en droog grasland is het geschikt als leefgebied voor kleine zoogdieren als noordse woelmuis en waterspitsmuis. Ook is het een rijk vogelgebied.

De wandeling is alleen en/of met kinderen te lopen in minder dan één uur wandeltijd (lengte ongeveer 2 kilometer). Omdat de wandeling grotendeels over ongelijke, soms erg modderige paden loopt is de route minder geschikt voor een kinderwagen, rollator of rolstoel. Honden zijn niet toegestaan in het Schinkelbos. De IVN wandelroute start bij het parkeerterrein van het Schinkelbos aan de Bosrandweg, hoek Mr. Jac. Takkade (nabij de Bosrandbrug). Hier is voldoende parkeergelegenheid.

Natuurexcursie

Het is ook mogelijk om met IVN natuurgidsen naar het Schinkelbos te gaan. Elk jaar wordt een bezoek gebracht en elke keer is het weer anders en verrassend. Deze natuurexcursie is dit jaar op zondag 10 augustus aanstaande. De excursie begint om 10.00 uur en deelname is gratis. Wel graag van te voren even aanmelden via www.ivn.nl (afdeling Amstelveen).

Belangrijk!

In het Schinkelbos lopen grote grazers: Schotse hooglanders en exmoorpony’s. Houd minimaal 25 meter afstand tot deze dieren; ga ze niet aaien of voeren, ze moeten schuw blijven.

Foto’s: Marijke Maarse