Op avontuur in Pantropica met de Zonnebloem

Aalsmeer – Wat een feestje was het op 14 juli toen de Zonnebloem afdeling Aalsmeer en Rijsenhout met een bus vol gasten naar Pantropica (voormalige Orchideeënhoeve) in Luttelgeest vertrok. Het weer was fantastisch, de sfeer in de bus beloofde een mooie dag en dat werd het ook. Na ongeveer anderhalf uur rijden kwamen de gasten op de plek van bestemming, waar zij werden getrakteerd op een heerlijke lunch in het jungle-restaurant. Vervolgens was iedereen vrij om op avontuur te gaan in Pantropica. De vrijwilligers stonden de gasten bij die met behulp van een rolstoel of rollator door de ruimten gingen, anderen gingen op eigen kracht of in een groepje. Vol bewondering is genoten van de prachtigste vlinders en het voeren van de tropische dieren (waarbij enkele gasten de volle urinelaag van een stel kleine papegaaitjes in hun nek gekegeld kregen).

Er zijn aapjes gezien, overal enorme vissen gespot, schildpadden tegen gehouden, die aan de wandel waren, en de kassen vol met orchideeën waren prachtig. Enkele gasten hebben zich ook als kinderen nog even vermaakt op de glijbaan en de skelters, een zoekgeraakte gast opgespoord en allemaal nog van een ijsje genoten toen de meesten moe waren geworden van de toch lange wandelroute. Gelukkig stonden er overal bankjes om even in alle rust te genieten van het vele mooie dat Pantropica te bieden heeft. Tot slot nog even koffie en gebak genuttigd en daarna weer de terugtocht aangevangen. Om 18.15 stonden de gasten weer op het vertrekpunt en kon iedereen moe maar zeker voldaan weer huiswaarts.

Pannenkoeken en boottocht

Op naar de volgende activiteit van de Zonnebloem, afdeling Aalsmeer en Rijsenhout: pannenkoeken eten op 20 augustus en de boottocht op 18 september. Gasten van de afdeling kunnen zich hiervoor opgeven via de eigen vrijwilliger of bij het bestuurslid activiteiten Els Brunt, bereikbaar via mail: els.zonnebloem@gmail.com of bel 06-40173691.

Nieuwe vrijwilligers

De afdeling is ook altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers om de gasten te kunnen blijven verblijden met uitjes en activiteiten. Heeft u af en toe een uurtje tijd? Bel of mail dan via bovenstaande gegevens of kijk eens op de website voor meer informatie: www.zonnebloem.nl/aalsmeer-rijsenhout. Hier kan ook het contactformulier ingevuld worden, waarna er spoedig contact opgenomen zal worden.

Foto: Gasten en vrijwilligers wandelen door Pantropica (foto aangeleverd).