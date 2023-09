Onvergetelijke Prinsjesdag voor Uithoorn

Uithoorn – Voor zo’n twintig bewoners uit de gemeente Uithoorn was Prinsjesdag 2023 een dag om nooit te vergeten. Zij mochten als burgerdeputatie deel uitmaken van het militair ceremonieel en onderdeel zijn van de ereafzetting tijdens de route van de glazen koets in Den Haag.

De groep verzamelde zich bij het gemeentehuis voor de busreis en werd uitgezwaaid door wethouder José de Robles. Er heerste een verwachtingsvolle spanning. “Het lijkt wel of we op schoolreisje gaan”, riep iemand. Behalve de vijf leden van de scouting die hun eigen uniform droegen, kreeg iedereen in de bus een rood T-shirt van KDO uitgereikt, daar kwam wat commentaar op. “Van tevoren was gezegd dat we geen reclame-uitingen mochten dragen”, reageerde een vrouw op de tekst op de voorkant van het shirt. Begeleidster namens de gemeente Uithoorn Stasja Köhler legde uit dat er verwacht werd dat er eenheid van tenue was en dat het een tenue van een vereniging moest zijn. “KDO was de enige die ons de benodigde shirts kon garanderen.” Maar door de rode T-shirts viel de gemeente Uithoorn uiteindelijk goed op in de menigte en op tv.

Indrukwekkend moment

In het provinciehuis werden ook de andere burgerdeputaties uit Texel, Opmeer en Blaricum hartelijk ontvangen met koffie en wat lekkers. Majoor Alexander Staal en majoor Peter van der Struijk legden nog een keer duidelijk uit wat er van de deelnemers verwacht werd. Zo was een telefoon uit den boze, mocht er geen tas mee en kon er de komende uren niet meer gegeten of geplast worden. Van de mensen werd verwacht dat ze stevig zouden doorstappen en ruim drie uur gedisciplineerd konden wachten. “We kunnen dit maar één keer goed doen”, zei hij streng. Daarna werd de groep van zo’n negentig burgers in rijen van vier opgesteld en tussen OVV korps Nationale Reserve en het detachement Koninklijke Marine ingevoegd. Het moment dat de groep over de Korte Voorhout tussen de militairen en het publiek naar het aangewezen vak liep, werd achteraf door velen als het indrukwekkendste moment genoemd.

Prachtige locatie

De groep werd gesplitst en tegenover elkaar in twee rijen geplaatst. Ze stonden op een prachtige locatie, want daar kwam de Koninklijke stoet de hoek om. “Het wachten duurde niet eens zolang, want er gebeurde de hele tijd wel iets,” vond een deelnemer. Ook werd er onderling veel gelachen, waardoor de tijd snel voorbij ging. Een ceremoniemeester legde uit wie er allemaal langskwam. Na alle regimenten, vaandeldragers, pelotons, muziekkorpsen en paarden kwamen de galaglasberline met daarin prinses Alexia, prins Constantijn en prinses Laurentien gevolgd door de glazen koets met koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia.

De Troonrede was via een scherm en luidsprekers te volgen, waarna de stoet in omgekeerde volgorde nogmaals langstrok en ook de groep weer richting het provinciehuis marcheerde. Daar konden ze tijdens een goed verzorgde lunch met elkaar napraten over deze unieke belevenis. Commissaris van de koning van Noord-Holland Arthur van Dijk was ook aanwezig. Hij sprak zijn verbazing uit dat mensen dit wilden doen met alle geldende strenge regels. Voor sommigen was het ook een reden om niet mee te gaan. Maar voor degenen die er wel bij waren, was het een onvergetelijke Prinsjesdag, want de kans dat de gemeente Uithoorn snel weer aan de beurt is, is zeer klein. Bij thuiskomst wachtte de groep nog een ontvangst met een hapje en een drankje door wethouder José de Robles in het gemeentehuis.