Ontmoetingskerk viert jubileum met pop-up museum

Rijsenhout – De Ontmoetingskerk in Rijsenhout nodigt iedereen uit om mee te werken aan een bijzondere viering. Op zondag 7 september vanaf 09.30 uur viert de kerk haar 10e verjaardag sinds de herrijzenis. Om deze mijlpaal te vieren, organiseert de jubileumcommissie een tijdelijk ‘pop-up museum’. Dit museum zal niet alleen de geschiedenis van de kerk belichten, maar ook de creatieve kracht van de gemeenschap laten zien.

De jubileumcommissie roept iedereen op om hun persoonlijke herinneringen te delen. Dit kan in de vorm van foto’s, verhalen, tekeningen of andere aandenkens. Daarnaast is iedereen met een creatieve aanleg welkom om een kunstwerk, gedicht of handwerk bij te dragen. Een korte toelichting op de betekenis van de bijdrage wordt zeer gewaardeerd, zodat de verhalen achter de objecten gedeeld kunnen worden met bezoekers.

Bijdragen kunnen tot uiterlijk 1 september aanstaande ingeleverd worden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via e-mail (Kerk@pknrijsenhout.nl) of telefonisch (06 51535056) om hun bijdrage aan te melden.Met dit initiatief hoopt de jubileumcommissie samen met de gemeenschap stil te staan bij de geschiedenis van de kerk en dit feest te vieren door de verbondenheid en creativiteit van de leden te tonen.