Ontdekkend leren in de Maakplaats

Amstelland – Begin mei is er weer van alles te doen in de Maakplaats in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein. De Maakplaats is zo ingericht dat kinderen zich door middel van ontdekkend leren, kunnen ontwikkelen op het gebied van maken, digitale technologieën en creativiteit. Binnen de thema’s LEGO, Maken, Robotica en Digitale verhalen biedt de Maakplaats iedere woensdagmiddag voor verschillende leeftijdscategorieën workshops aan. Zo kunnen kinderen al op jonge leeftijd beginnen met de ontwikkeling van belangrijke 21e eeuwse vaardigheden als mediawijsheid, computational thinking en creatief denken.

Bouwen en groene stroom

Op woensdag 1 mei is het van 13.30 tot 14.30 uur de beurt aan kinderen van 4 tot 6 jaar. Tijdens Duplo Story tales gaan zij aan de slag met het nabouwen van spannende verhalen met Duplo. Vervolgens mogen ze ook zelf een mooi verhaal bedenken om met Duplo tot leven te wekken. Van 15.00 tot 16.00 uur gaan kinderen van 7 tot 10 jaar aan de slag met het bouwen van een eigen windgenerator. Tijdens deze workshop leren de kinderen wat het is om zelf ‘groene stroom’ op te wekken met behulp van de wind.

Digitale strip

Op woensdag 8 mei is er van 15.00 tot 16.00 uur voor kinderen van 7 tot 10 jaar een workshop Digitale Strip maken in de Maakplaats. De kinderen maken foto’s met een tablet en verwerken deze vervolgens in hun eigen stripverhaal. Meer informatie en aanmelden voor de workshops kan op www.debibliotheekamstelland.nl/maakplaats. De kosten variëren per workshop.