Ontdek historisch Aalsmeer met gids Jan van Veen

Aalsmeer – De Stichting Historisch Aalsmeer nodigt iedereen uit voor de maandelijkse dorpswandeling op zaterdag 30 augustus. Onder leiding van geschiedeniskenner en voormalig schooldirecteur Jan van Veen wordt een boeiende ontdekkingstocht door Aalsmeer-Centrum gemaakt. Tijdens deze wandeling deelt de gids zijn passie voor historie en vertelt hij verrassende verhalen over monumenten en markante plekken in het oude dorp.

De wandeling start om 13.30 uur vanaf de balie van het Historische Tuin Museum aan het Praamplein. De tocht duurt ongeveer vijf kwartier. Deelname kost 7,50 euro per persoon en kaarten zijn op de dag zelf verkrijgbaar. Na afloop wordt gegarandeerd met andere ogen naar het dorp gekeken: de geschiedenis ligt er letterlijk voor het oprapen.

Bloemen- en plantenveiling

Na de wandeling, om 15.00 uur, is er de maandelijkse bloemen- en plantenveiling in de veilingzaal van de Historische Tuin. Bezoekers kunnen plaatsnemen op de tribune en zelf meebieden tijdens het traditionele ‘veilen bij afslag’. De Jugendstil veilingklok uit de jaren dertig vormt hierbij het pronkstuk, terwijl de veilingmeester het veilproces in goede banen leidt.Toegang tot de veiling is inbegrepen bij een entreekaartje voor het museum. Museumkaarthouders, donateurs en kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. Meer informatie: www.historischetuinaalsmeer.nl.