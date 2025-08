Onderzoek naar vissen in 10 Rijnlandse plassen

Aalsmeer – Inwoners in de omgeving van tien Rijnlandse plassen kunnen vanaf augustus onderzoekers op en rond het water tegenkomen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland laat in deze periode een visonderzoek uitvoeren om de hoeveelheid vissen in kaart te brengen.

Hoeveelheid en soorten

Het onderzoek wordt elke zes jaar uitgevoerd voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In deze richtlijn zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de waterkwaliteit en voorkomen van verslechtering. Met het onderzoek krijgt Rijnland inzicht in de hoeveelheid en soorten vissen in elk gebied. Het gespecialiseerde bureau ATKB voert het onderzoek uit. Dit doen zij zowel per boot als lopend langs de oevers. De gevangen vissen worden geteld, gemeten, gewogen en daarna weer teruggezet in het water.

ATKB onderzoekers

Tijdens het onderzoek kunnen bewoners en bezoekers overdag, ‘s avonds en zelfs ‘s nachts mensen van ATKB aan het werk zien. Ze zijn herkenbaar aan kleding en voertuigen met het ATKB-logo. Hoewel de onderzoekers proberen zo stil mogelijk te werk te gaan, kan er vooral in de avonduren en ‘s nachts wat geluid hoorbaar zijn, zoals motorgeluid of het ophalen van kettingen uit het water.

Westeinderplassen

Het onderzoek start van 11 tot en met 14 augustus in de Amstelveense Poel. De Westeinderplassen staat in de planning van 29 september tot en met 3 oktober. De andere te onderzoeken plassen zijn: Langeraarse plassen en Vogelplas Starrevaart in augustus, Kagerplassen, Mooie Nel en Liede, Reeuwijkse plassen en Nieuwkoopse plassen in september, Braassemermeer en de Nieuwe Driemanspolder in oktober. Door omstandigheden, bijvoorbeeld door het weer, kan het onderzoek ook enkele dagen eerder of later plaatsvinden.

Foto: De Bovenlanden in de Westeinder (foto Rijnland, aangeleverd).