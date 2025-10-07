Onderzoek naar staat asfalt en fundering N231

Aalsmeer – De provincie Noord-Holland onderzoekt tussen 13 oktober en 14 november de staat van het asfalt en de fundering van de N231 en het fietspad langs de weg in Aalsmeer en De Kwakel. Het onderzoek op de rijbaan wordt in verschillende nachten gedaan tussen 21.00 uur ‘s avonds en 6.00 uur in de ochtend. Het onderzoek op de fietspaden en zijwegen wordt op verschillende dagen gedaan tussen 9.00 uur ’s ochtends en 16.00 uur in de middag. Er wordt in het asfalt en de fundering geboord. Tijdens het boren kan tijdelijk geluid te horen zijn. De boorwerkzaamheden worden gedaan met een rijdende afzetting. Hierbij geldt tijdelijk een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Wegverkeer en fietsers worden door verkeersregelaars om de tijdelijke afzetting heen geleid over de andere rijbaan.

Groot onderhoud

Dit onderzoek is nodig voor het nieuwe ontwerp van dit weggedeelte. De Noordzuidroute (N231) tussen brug Vrouwenakker en de Legmeerdijk (N231) tot de kruising bij N196 Koningin Màximalaan en Burgemeester Kasteleinweg is toe aan groot onderhoud. De provincie werkt de komende periode aan het voorlopig ontwerp. Kijk voor meer informatie over het project op www.noord-holland.nl/n231zuid. Weggebruikers en omwonenden met vragen kunnen contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer: 0800-0200600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Foto: Fietspad en weg Noordzuidroute (N231) ter hoogte van de Bachlaan. Foto: Provincie NH