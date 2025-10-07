Onderwijsprofessionals in het zonnetje gezet

Aalsmeer – Alle leraren en ondersteuners in het basis-, voortgezet- en middelbaarberoepsonderwijs in Aalsmeer en Kudelstaart werden vanwege de ‘Dag van de Leraar’ verrast met een gezonde traktatie. Hiermee wil de gemeente haar waardering uitspreken voor het belangrijke werk dat zij dagelijks verrichten. Wethouder Bart Kabout kwam persoonlijk de gezonde traktatie langsbrengen bij basisschool De Brug. Ook JOGG-Aalsmeer had iets te vieren en deelde een presentje uit. De Dag van de Leraar valt jaarlijks op 5 oktober, tijdens de Week van het Onderwijs. Op die datum wordt landelijk stilgestaan bij de enorme waarde en impact van onderwijsprofessionals op de samenleving. Het is hét moment om alle leerkrachten, docenten en onderwijsondersteuners in het zonnetje te zetten en hen te bedanken voor hun dagelijkse inzet.

Waardering

Wethouder Bart Kabout (Jeugd en Onderwijs): “Leraren en onderwijsondersteuners vervullen een belangrijke rol in onze samenleving. Zij dragen niet alleen kennis over, maar helpen kinderen ook om hun talenten te ontdekken, hun nieuwsgierigheid te prikkelen en hun doorzettingsvermogen te versterken. Hun inzet verdient waardering, en daarom zetten we hen vandaag in het zonnetje.” Wethouder Bart Kabout deelde aan een deel van de 22 leraren van basisschool De Brug een fruitbakje uit. De leraren konden de gezonde traktatie erg waarderen.

JOGG Aalsmeer 10 jaar

Ook JOGG-Aalsmeer (Gezonde jeugd, gezonde toekomst) viert feest. Het initiatief dat zich inzet voor een gezonde leefstijl onder jongeren bestaat dit jaar 10 jaar in Aalsmeer. Ter gelegenheid van dit jubileum ontvingen alle klassen van het basisonderwijs in Aalsmeer en Kudelstaart een groot springtouw. Met dit cadeau wil JOGG kinderen en leraren stimuleren om samen in beweging te blijven, op een leuke en laagdrempelige manier.

Foto: Wethouder Bart Kabout met enkele leerlingen van De Brug. Foto: Gemeente Aalsmeer