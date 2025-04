Onderwijs met hoofd, hart en handen op KC De Ruimte

Kudelstaart – De afgelopen weken stonden bij KC De Ruimte in het teken van verbinding, verdieping en beleven. Niet alleen in de klas, maar juist ook daarbuiten. Momenten waarop leren, vieren en samen-zijn moeiteloos in elkaar overliepen — precies zoals het onderwijs met hoofd, hart en handen bedoeld is.

In de week van het Suikerfeest werd op school een bijzondere lunch georganiseerd door ouders. Tijdens deze feestelijke middag maakten de kinderen kennis met de gewoonten en tradities rondom het Suikerfeest, en mochten zij proeven van allerlei lekkernijen. De gesprekken aan tafel gingen over het samen vieren, over verschillen én overeenkomsten.

Niet veel later werd ook Pasen gevierd. In elke groep werd op een passende manier stilgestaan bij het Paasverhaal. Groep 7/8 gaf daar zelfs een eigen draai aan door een vijfdelige podcastserie op te nemen: ‘Van Witte Donderdag tot Emmaüs’. Elke dag verscheen er een nieuwe aflevering waarin de leerlingen het verhaal vertelden met hun eigen woorden, inzichten en overtuiging.

Sportdag

En alsof dat nog niet genoeg was, mocht ook de jaarlijkse sportdag niet ontbreken. Dit keer werd gekozen voor een sportdag bij VZOD, wat een succes was en zeker voor herhaling vatbaar is! De gezamenlijke start, het aanmoedigen van elkaar en de vrolijke energie maakten het tot een dag om niet snel te vergeten. Eén van de absolute hoogtepunten was het boogschieten. Met uiterste concentratie, samenwerking en plezier gingen de leerlingen de uitdaging aan — een prachtig beeld van onderwijs waarin hoofd, hart én handen samenkomen.