Aalsmeerse onderneemster in zakentop Nederland!

Aalsmeer – De Aalsmeerse Anna-Maria Mantel is dit jaar herkozen in de lijst van meest succesvolle zakenvrouwen van Nederland. Een lijst met stuk voor stuk rolmodellen voor de nieuwe generatie. Voor het vierde jaar alweer staat haar bedrijf Puur* Events hier hoog in genoteerd.

Anna-Maria Mantel: “Ondernemerschap vergt veel tijd en energie. Nee, vrouwelijk ondernemerschap is niet anders dan mannen, het gaat altijd om de balans tussen privé, werk en voorwaarts gaan. Dat moet gewoon in je zitten of niet. Ik denk dat vrouwen wel minder snel kiezen voor ondernemerschap en dat is zonde. Doen waar je goed in bent in een eigen tempo draagt bij aan je levensgeluk. Dat dat tempo soms moordend is maakt het juist leuk.”

Er werken veel Aalsmeerders bij Puur* Events, waarom is dat? Anna-Marie: “Aalsmeerders snappen het! Aalsmeerders zijn te vertrouwen en hebben een brede horizon door de Internationale Bloemenveiling, het bloeiende verenigingsleven en natuurlijk Radio Aalsmeer.”

Dit jaar werd Anna-Maria vijftig en de vraag is hoelang ze dit nog blijft doen? Anna-Maria: “Zeker tot mijn 84ste, ik kan weinig anders. Ik ben er gewoon heel goed in.”

Zie ook http://www.quotenet.nl/Nieuws/The-Next-Women-dit-zijn-de-100-succesvolste-zakenvrouwen-van-Nederland-215411