Onderdelenmarkt Midden-Nederland

Regio – Heerlijk in alle vroegte rondwandelen tijdens de jaarlijkse onderdelenmarkt in Mijdrecht, tussen alle spulletjes en onderdelen snuffelen opzoek naar dat ene onderdeel of een leuke vondst. Zondag 14 april a.s. wordt de jaarlijkse onderdelenmarkt van Midden-Nederland weer gehouden. De markt vindt plaats bij het Landbouw Meganisatiebedrijf Roeleveld & Bos aan de Van Geijnweg 2 te Mijdrecht.

Stichting ‘De Historie Herleeft in de Vechtstreek’ heeft de organisatie van de onderdelenmarkt in handen. Deze stichting organiseert ook het Historisch Festival in Vreeland.

Op de onderdelenmarkt worden er voorwerpen verhandeld die iets met de historie te maken hebben. Dit varieert van oldtimer-tractor onderdelen tot kleding. Maar ook antieke gebruiksvoorwerpen, documentatie van uw voertuig en gereedschappen, enzovoort. Door de diversiteit van de handelaren en particulieren is het een aantrekkelijke markt met een grootte diversiteit. Tevens is er gelegenheid om met mede hobbyisten of oude bekenden die u tegen het lijf loopt, een praatje te maken in de koffiehoek. Een deel van de baromzet doneren wij dit jaar aan Rogier Sluiter. Rogier is een enthousiaste vrijwilliger en gaat op 6 juni a.s. voor KWF Alpe d’Huzes rijden. Hierin willen wij hem graag ondersteunen.

Deze onderdelenmarkt is voor bezoekers geheel gratis en er is volop gratis parkeergelegenheid.