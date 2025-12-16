Oma Coby’s Oliebollenbar weer geopend

Aalsmeer – Ruim één op de vijf (22%) ouderen in Nederland voelt zich erg eenzaam. Dat blijkt uit het Nationaal Ouderenonderzoek 2025 van het Nationaal Ouderenfonds. Voor veel senioren is vooral de decembermaand een periode waarin het gevoel van eenzaamheid extra zwaar valt. Om het urgente probleem van eenzaamheid onder de aandacht te brengen en fondsen te werven voor seniorenfeesten waar samenkomen met muziek van vroeger centraal staat, opent dit jaar voor de vierde keer Oma Coby’s Oliebollenbar haar deuren.

Het initiatief van de 99-jarige Oma Coby uit Aalsmeer en haar kleinzoon Mark uit Kudelstaart heeft met de verkoop van ouderwets lekkere oliebollen naar geheim familierecept, vorig jaar zo’n 2000 ouderen laten swingen tijdens een gezellige middag samenzijn. De oma Coby bollen zijn weer te bestellen via ww.omacobysoliebollenbar.nl.

Om het oliebollenseizoen officieel te openen wordt op dinsdag 30 december van 11.00 tot 13.00 uur weer de oliebollen pick-up bij Zorgcentrum ’t Kloosterhof in de Clematisstraat georganiseerd.

Foto: Oma Coby in de Oliebollenbar. Foto: Cynthia Frankvoort

