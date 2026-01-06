Oliebollen voor de buren en de Dierenambulance

Kudelstaart – Op oudejaarsdag 2025 werden er aan de Kudelstaartseweg 187 oliebollen en appelbeignets gebakken voor het goede doel. Het was voor de tweede keer dat Xiao en Martijn Heemskerk samen met hun buren Hanneke en Joost van Stralen het initiatief namen om geld in te zamelen voor de Dierenambulance. Dit jaar plaatsten 65 mensen een bestelling voor in totaal 900 oliebollen en iets meer dan 400 appelbeignets. Ze haalden er 1.350 euro mee op.

Het idee om oliebollen en appelbeignets te bakken en te verkopen voor een goed doel, hadden Xiao en Martijn overgenomen van Martijn’s oom Rien en tante Ingrid Heemskerk. Die stonden jarenlang op oudejaarsdag samen met hun vrienden Jan van Maanen en Hans Versteeg te bakken in de jachthaven van Gé Been. Xiao, Martijn en hun kinderen Jasmijn, Guido en Tygo kwamen in december 2022 tegelijk met twee andere gezinnen aan de Kudelstaartseweg wonen. Twee jaar later, eind 2024, bedachten ze dat het leuk zou zijn om samen met hun buren Joost, Hanneke en dochters Mette en Jinte in de tuin te gaan bakken voor een goed doel. Ze benaderden familie, kennissen en vrienden van de tennisvereniging, en deden een folder in de bus bij een groot aantal bewoners van de Kudelstaartseweg. Bestellingen konden telefonisch of via WhatsApp worden doorgegeven.

Het was een groot succes en dit jaar werd het nog iets grootser en ‘professioneler’ aangepakt. Ook de ‘bakkers’ van het eerste uur, Ingrid, Jan en Hans, werden weer ingezet en er dienden zich enkele sponsoren aan. De actie pakte niet alleen gunstig uit voor de Dierenambulance, maar bracht ook bewoners van Kudelstaart op een gezellige manier bijeen. Bij het afhalen van de bestelling was er warme chocolademelk en glühwein. Mensen konden dus even blijven kletsen met de harde werkers en elkaar.

Foto: De oliebollenbakkers voor het goede doel, van links naar rechts: Martijn Heemskerk, Guido Heemskerk, Hans Versteeg en Jan van Maanen. Foto: aangeleverd




