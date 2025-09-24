Ogen tekort bij expositie quilts in Oude Veiling

Door Janna van Zon

Aalsmeer – In de foyer van De Oude Veiling is de komende weken nog een tentoonstelling te zien van een groep vrouwen die gouden vingers hebben en de mooiste quilts maken. Dinsdag 16 september kregen de deelnemers van het Taalcafé – een onderdeel van het Taalpunt – de kans de getoonde quilts uitvoerig te bekijken en het was mooi dat een aantal van de maaksters zorgden voor tekst en uitleg. Mogelijk dat niet alle woorden begrepen werden maar de bewondering werd er niet minder door. Alle aanwezigen beleefden met elkaar een mooi uur. Het is duidelijk dat schoonheid verbindt. De onderlinge gesprekken werden spontaner en dat is natuurlijk ook de bedoeling van Jan en Hèléne van het Taalpunt.

Oude geschiedenis

Ooit waren het de in Zwitserland wonende vrouwen die samen bijeen kwamen voor het maken van quilts. Vanwege hun geloof verhuisden een deel van hen naar Amerika en daar werd het maken van quilts op een veel grotere schaal toegepast. Naast het samenzijn was er ook nog een andere reden want de quilts waren heerlijke warme dekens en in de wintermaanden hielden zij de kou tegen door de quilts aan de wand te hangen. Quilts hadden altijd een praktische functie, dat is nog steeds zo, maar in De Oude Veiling hangen ook een aantal sieraden voor aan de muur. Een mooi voorbeeld zijn de altijd bewaarde stropdassen; nu een tot kunst verheven herinnering aan vroeger.

Precisiewerk

Iedere donderdag van 9.30 tot 11.30 uur wordt er in de Doopsgezinde Kerk door een groep enthousiaste vrouwen gewerkt aan quilts. Het blijft overigens niet beperkt tot deze twee uren, want quilts maken kost vele uren. Er hangen quilts bij waaraan een jaar gewerkt is. Veel gebeurt nog met de hand maar de vingers worden bij het stijgen van de leeftijd toch wat stijver en dan biedt soms de naaimachine uitkomst. Doch het meest precieze moet toch met de hand, je hebt er bijna een loep bij nodig! “Hebben jullie wel tijd om tussen het werken door te praten”, is een vraag. En dat is zeker het geval. “Wij hebben het heel gezellig met elkaar. Kom maar eens kijken!”

De coronatijd was voor een aantal een goede reden om te gaan quilten. Er werd veel tijd besteed aan de verschillende steektechnieken. Achter iedere quilt zit een verhaal het één nog mooier dan het andere. De maaksters oogsten alleen maar lof bij hun publiek dat het meest duidelijk wordt wanneer de verschillende lapjes die eens een bijzonder kunstwerk gaan vormen, stuk voor stuk in de hand genomen mogen worden om van heel dichtbij de verschillende techniek eens goed te kunnen bekijken. De oh’s en ah’s zijn het applaus voor zoveel schoonheid.

Dekens naar Oekraïne

Op een bank ligt een kunstig opgevouwen deken die bestemd is voor Oekraïne. Regelmatig worden dekens weggegeven aan Oekraïnse gezinnen. “Voor hen is het zo’n waardevol cadeau omdat er aan hun gedacht wordt en omdat het voor de wintermaanden veel bescherming biedt.”

“Ik zou best zo’n deken willen hebben”, is een spontane reactie van Madelief medewerkster Cultuurpunt. “Die kans is er voor iedereen want tijdens de traditionele jaarverkoop kunnen er lootjes gekocht worden en wie weet ben jij dan de gelukkige die zo’n mooie quilt wint”, is het lachende antwoord. Het uur Taalcafé is omgevlogen. “Wat een prachtige middag voor ons allemaal”, is de eindconclusie.

Foto: Taalcafé-groep en de quilt-dames bij hun kunstwerken in De Oude Veiling (foto aangeleverd).