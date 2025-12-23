Officiële museumstatus voor Flower Art Museum

Aalsmeer – Het Flower Art Museum (FAM) heeft vlak voor de feestdagen een belangrijke mijlpaal bereikt. Na een uitgebreide toetsing is het FAM opgenomen in het Museumregister en daarmee officieel erkend als museum door Stichting Museumregister Nederland. De erkenning volgt op een intensieve toetsing van twee jaar, waarin het Flower Art Museum moest aantonen dat het beleid, de organisatie en de werkwijze voldoen aan de eisen van de Nederlandse Museumnorm. De museumstatus geldt als een belangrijk kwaliteitskeurmerk en onderstreept de professionele en museale waarde van het FAM.

Onderdeel landelijk netwerk

Het Flower Art Museum wordt nu onderdeel van het landelijk netwerk van gecertificeerde musea. Ook mag het voortaan de Museumkaart accepteren. Dit zal ingaan na de verbouwing die momenteel plaatsvindt en die naar verwachting wordt afgerond in het najaar van 2026. Het museum krijgt hierin onder meer een nieuw aanzicht, een lunchroom en een vernieuwde collectiepresentatie.

Bloemen en natuur

Het Flower Art Museum is volledig gewijd aan kunst die is geïnspireerd door bloemen en de natuur. Afgelopen week opende het museum een pop-up tentoonstelling in de monumentale watertoren van Aalsmeer, tegenover het FAM-terrein. In de tentoonstelling getiteld ‘Flower Power in the Water Tower’ zijn kunstwerken te zien die op speelse en interactieve wijze de thema’s natuur en licht combineren. De openingstijden zijn donderdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur (op feestdagen gesloten). Meer info: www.flowerartmuseum.nl.

Foto’s: Flower Art Museum