OBS Samen Een 50 jaar in hartje dorp

Door Jan Daalman

Aalsmeer – Dit jaar bestaat de openbare basisschool Samen Een, een levendige, middelgrote school in hartje dorp, 50 jaar. Alle reden voor een feestje en dit jubileum gaat op vrijdag 4 juli gevierd worden. Oud-leerlingen, oud-medewerkers, natuurlijk de huidige leerlingen en ook hun ouders zijn dan ook van harte welkom om zich aan te melden voor deze feestelijke reünie.

Van oorsprong is Samen Een echter niet geworteld op de plek waar nu het gebouw staat. De Openbare basisschool komt voort uit de samenvoeging van de Uiterweg- school, de Rozenstraat-school en de Mr. Jac. Tak kleuterschool. Het was in het jaar 1975 dat deze drie schooltjes werden voortgezet in het spiksplinternieuwe gebouw van Samen Een aan de Weteringstraat. Die samenvoeging tot die ene openbare school had vooral te maken met aanstaande komst van de nieuwe onderwijswet waarin het primair onderwijs zou worden samengevoegd met het kleuteronderwijs.

De fusieplannen van de gemeente vielen de ouders van beide scholen wat koud op het dak, zo bleek tijdens een ingelaste voorlichtingsavond in de doopsgezindte kerk. Of zoals voormalig lid van de oudercommissie Dicky Eveleens het zegt: “We voelden ons toen wat overvallen, want alle plannen waren al rond. Daarnaast was er ook nog wat gekrakeel over wie de nieuwe directeur moest worden.”

Minder kinderen

Tegelijkertijd hadden de schooltjes te kampen met een teruglopend aantal leerlingen waardoor zowel de Uiterwegschool van meester Oldenburger als de Rozenstraatschool van meester Harts in hun voortbestaan werden bedreigd. Ook de nieuwbouw van de Hornmeer speelde een rol in de verwachte afname van het aantal leerlingen voor beide scholen. Ongetwijfeld heeft dit tot de nodige speculaties en toekomstvoorspellingen geleid destijds.

Tradities

Inmiddels is Samen Een stevig gevestigd in het oude centrum van het dorp. De naam werd bedacht door mevrouw Julia v.d. Laarse. Zij stelde toen dat de drie scholen als één verder gingen, dus als Samen Een. Zo zijn er in het begin heel wat tradities in gang gezet die tot op de dag van vandaag voortgang hebben. Ouders spelen daar steeds een belangrijke rol in. Voorbeelden zijn het maken van kerststukjes, de musical, de jaarlijkse tocht naar Texel, schoolreizen naar de Veluwe, feesten in het Amsterdamse bos, Sinterklaas, het Kerstdiner maar ook allerlei activiteiten in de wijk al dan niet met bewoners samen. En 50 jaar lang, elke jaar een groep 8 afleveren aan het middelbaar onderwijs.

Venetië van de regio

Op de plek waar het gebouw van Samen Een nu staat, werd al in 1912 een Christelijke lagere school gehuisvest. Deze school werd in 1962 weer gesloten vanwege verzakkingen door de eerdere drooglegging van een deel van de Kerkwetering. In de negentiger jaren was het dempen van diezelfde Kerkwetering aanleiding voor een Aalsmeers bestuurder om voor te stellen het centrum van Aalsmeer om te bouwen tot een soort Venetië van de regio. Daartoe moest dan wel het droge gedeelte van de Kerkwetering afgegraven worden richting Ringvaart én moest er ook een serie nieuwe bruggen komen zodat er weer rondjes door het dorp kon worden gevaren. Het zou betekend hebben dat lokalen van Samen Een boven dat water van die Kerkwetering moesten komen. Het ideetje veroorzaakte flink wat onrust in de school en organisatie. Het plan werd echter als onhaalbaar afgedaan en zo is het dat de openbare basisschool Samen Een haar 50-jarig bestaan kan vieren op dezelfde plek waar het gebouwd is.

(Bronnen: Schoolbank.nl en FB: ‘Je bent Aalsmeerder of niet’.

Foto: De Rozenstraatschool (aangeleverd)

Foto: De Buurtschool op de Uiterweg (aangeleverd)

Foto: De Mr.Jac. Tak Kleuterschool op de hoek Weteringstraat en Gedempte Sloot (aangeleverd)