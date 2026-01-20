OBS Kudelstaart steunt twee goede doelen

Kudelstaart – Voor de kerstvakantie hebben de leerlingen van OBS Kudelstaart tijdens de ateliers heel hard gewerkt om leuke spulletjes voor de verkoop te maken. Zoals hondenspeeltjes, versierde tegeltjes, vogelvoer potjes, spelletjes boter-kaas en eieren, draadfiguren en nog veel meer. Naast de verkoop aan ouders mochten de leerlingen twee dagen met een pop-up kraam bij de AH staan.

De opbrengst is ten goede gekomen van Stichting Jarige Job en de Dierenvoedselbank Ronde Venen. Afgelopen maandag is er een cheque van 350 euro overhandigd aan de stichting Jarige Job en de dierenambulance kwam 30 zakken honden- en kattenvoer in ontvangst nemen. De leerlingen mogen terecht trots zijn op zichzelf!

Foto: Leerlingen van OBS Kudelstaart reiken cheque uit aan Stichting Jarige Job en 30 zakken honden- en kattenvoer aan de Dierenvoedselbank (foto aangeleverd).