Notaris Labordus leest Aalsmeers Dictee voor

Aalsmeer – Nadat de vorige aflevering van het Groot Aalsmeers Dictee werd voorgedragen door burgemeester Nobel is dit jaar een voorlezer aangetrokken met een geheel ander beroep: dat van notaris. Geert Labordus, die een notariskantoor in de Schoolstraat heeft, draagt op vrijdag 16 november het dictee voor.

Stichting Groot Aalsmeers Dictee (SGAD) is verheugd met zijn medewerking. Het voordragen van tien, taal technisch uitdagende, dicteeregels is van een andere orde dan het oplezen van notariële aktes, doch de Aalsmeerse notaris en SGAD hebben alle vertrouwen in een prima samenwerking.

Voor het dictee zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Meld je nu aan om een plekje in het deelnemersveld te bemachtigen. Het dictee wordt voorafgegaan door een ontvangst met koffie en thee en na het schrijven van de tien zinnen is het tijd voor een buffet. Deelname kost 28,50 euro en dit bedrag is inclusief eten. Het dictee vindt plaats in restaurant ‘t Wapen van Aalsmeer aan de Dorpsstraat 15. De inloop is aldaar vanaf 18.00 uur en het dictee start om 18.30 uur. Na het buffet wordt de tekst met toelichting gepresenteerd, dat zal zijn rond 21.30 uur.

Er zijn leuke prijzen te verdienen in drie categorieën: specialisten, liefhebbers en teams (niet voor specialisten). Het dictee is altijd humorvol en toch ook leerzaam! Geef je op via taalevenementen@gmail.com