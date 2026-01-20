Noorderlicht goed te zien boven Westeinder

Aalsmeer – Ook in Aalsmeer was maandagavond 19 januari het noorderlicht goed te zien. De normaal donkere of blauwe lucht veranderde in een prachtige kleurenpracht met groene en roze tinten.

Er worden heel wat reisjes gemaakt naar vooral IJsland om het zeldzame natuurverschijnsel te bewonderen. Dat Nederland en een deel van het zuiden van Europa nu getrakteerd werden op deze ‘uitbarsting’ waarbij energie vrij komt was bijzonder, maar niet uniek. Als een uitbarsting sterk genoeg is, kan dit verschijnsel soms ook in Nederland waargenomen worden, zo zegt Weer Plaza.

En wie het noorderlicht gemist heeft: Misschien vanavond, woensdag 21 januari, en mogelijk ook op donderdag 22 januari, kleurt de lucht weer groen en roze. Er is een reële kans volgens de Sterrenwacht. En zo niet, dan zijn er nog de foto’s van de Meerbode-fotograaf Kick Spaargaren die na de melding maandagavond naar de watertoren aan de Westeinderplassen snelde om het noorderlicht voor eeuwig vast te leggen!

Foto’s: www.kicksfotos.nl