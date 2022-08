Nomineer jouw favoriet voor de Cultuurprijs Aalsmeer

Aalsmeer – Tot en met vrijdag 9 september kunnen alle inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart hun favoriet voor de Cultuurprijs Aalsmeer 2022 voordragen. Met tweejaarlijkse cultuurprijs zet Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) de schijnwerper op de rijke kunst- en cultuursector in de gemeente Aalsmeer.

Het is alweer een tijdje geleden dat in Aalsmeer de cultuurprijs werd uitgereikt. In een gemeente waar zo veel gebeurt op cultureel gebied is dat echt een gemis, vindt KCA. Daarom komt KCA nu met het initiatief om de tweejaarlijkse cultuurprijs nieuw leven in te blazen. De prijs zal tijdens de opening van de Kunstroute van KCA op zaterdag 17 september aanstaande worden uitgereikt. Te winnen is een stimuleringsbijdrage van 1.250 euro.

De cultuurprijs is bestemd voor een persoon, groep, stichting of vereniging uit de gemeente Aalsmeer die zich op een bijzondere manier voor het culturele leven in de ruimste zin van het woord binnen de gemeente Aalsmeer inzet of heeft ingezet. Kandidaten mogen amateurs zijn en professionele kandidaten zijn. De culturele prestaties dienen geleverd te zijn binnen tenminste één van de navolgende disciplines: dans, theater, beeldende kunsten, muziek, audiovisuele media, literaire kunst en behoud cultureel erfgoed. De genoemde culturele prestaties zijn onderscheidend en vernieuwend en van aantoonbaar belang voor de Aalsmeerse gemeenschap. Bij de bepaling van de winnaar door de jury zijn niet de voordrachten doorslaggevend, maar de aard en inhoud van de prestatie.

Inwoners van Aalsmeer kunnen hun favoriete persoon, groep of organisatie tot en met vrijdag 9 september 2022 voordragen. Geef in uw voordracht kort aan waarom u deze persoon, groep of organisatie nomineert. Wat maakt ze zo speciaal, wat zijn hun verdiensten, waardoor onderscheiden ze zich, etc. Voordragen kan via de website van KCA: www.skca.nl waar ook het reglement Cultuurprijs Aalsmeer na te lezen is. Ook kan een e-mail met een gemotiveerde voordracht gestuurd worden naar cultuurprijs@skca.nl.