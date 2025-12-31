Nog geen nieuw bestuur voor Meer Aalsmeer!

Aalsmeer – De bestuurscrisis van de Stichting Ondernemersfonds Meer Aalsmeer is nog niet opgelost en duurt voort. Sinds begin dit jaar heeft de Stichting geen bestuur meer en op de oproep voor een nieuwe voorzitter, penningmeester en secretaris hebben zich geen kandidaten gemeld. En dit betekent dat de stichting geen bestaansrecht meer heeft. Deze drie functies moeten volgens de statuten namelijk ingevuld zijn, liefst naast nog twee overige bestuursleden.

In gesprekken met de gemeente is duidelijk geworden dat de aangevraagde subsidie voor 2026 dan niet ter beschikking komt. Subsidie kan alleen overgemaakt worden aan een actieve stichting, niet aan derden. Het ophouden te bestaan betekent dus ook dat er geen nieuwe activiteiten meer georganiseerd kunnen gaan worden. Gelukkig is er inmiddels een sprankje hoop dat Meer Aalsmeer toch kan blijven bestaan, maar daar is inzet en aanmelding van de ondernemers in het Centrum voor nodig. Mastos Aerdts van IJssalon Pepijn heeft zich bereid verklaard om op ad-interim basis het voorzitterschap op zich te nemen en te proberen een nieuw bestuur vorm te geven. Ook Joost van der Zwaard is bereid om tijdelijk een functie in het bestuur te vervullen, zodat Meer Aalsmeer niet wordt opgeheven.

Ondernemersbijeenkomst

Het betreft voor beiden een tijdelijke functie, dus de vacatures voor een voorzitter, penningmeester en secretaris blijven open staan. Volgens de officiële statuten moet voor 1 april een nieuw bestuur gevormd zijn. Gezien de urgente situatie wordt een ondernemersbijeenkomst gehouden op dinsdag 3 februari in ‘t Wapen van Aalsmeer en natuurlijk wordt gehoopt op een grote en bereidwillige opkomst van (alle) ondernemers in het Centrum. Lukt het om een nieuw bestuur te vormen of zit er niets anders op dan de stichting op te heffen?

Levendig centrum

Mastos Aerdts in de uitnodiging aan zijn mede-ondernemers: “De stichting is een belangrijk middel om de reuring in ons winkelcentrum te behouden en verder uit te bouwen. Zo zorgen we ervoor dat bezoekers langer blijven, nieuwe bezoekers komen, ook van buiten Aalsmeer. De stichting helpt ondernemers om samen te werken aan een levendig centrum. We moeten dit samen doen. Voor onze stichting is het erop of eronder. Laten we met nieuw elan werken aan een mooie toekomst voor ons winkelcentrum!”