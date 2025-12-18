Nog enkele plaatsen over voor Popquiz Aalsmeer

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 20 december wordt de bovenzaal in De Oude Veiling omgetoverd in kerst-sferen, compleet met kerstboom, ballen en versieringen. De jaarlijkse kersteditie van Popquiz Aalsmeer deze middag tussen 15.30 en 18.00 uur wordt mede daardoor nog leuker en vooral verrassender. Met extra kerstprijzen en kerstsfeer.

Meedoen aan de Popquiz met presentatoren Ron en John kan met een team van vier tot zes personen door een mail te sturen naar Popquizaalsmeer@gmail.com. Maar wacht daar niet te lang mee, er zijn nog enkele plaatsen over, maar vol is vol. Zeker bij deze kersteditie.

Popquiz Aalsmeer is te volgen op Facebook en Instagram met hierop meer informatie en al enkele aanwijzingen voor de komende quiz. Deze aanwijzingen geven soms een tipje van de sluier om op weg te helpen bij de verschillende rondes.

Foto: Ron en John gaan er tijdens Popquiz Aalsmeer zaterdag een kerstfeestje van maken (aangeleverd).

