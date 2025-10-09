Nog 3 dagen: Expositie Amanda Poortvliet

Aalsmeer – Nog alleen dit weekend kan in het Oude Raadhuis de betoverende expositie ‘Leven in Balans – Meesterlijke Portretten’ van Amanda Poortvliet bezocht worden. De Aalsmeerse weet de portretschilderkunst naar een ongekend hoog niveau te tillen. Haar stijl is voornamelijk realistisch, maar met ruimte voor experiment.

Amanda werkt volgens de traditie van de oude meesters: gedetailleerd, ambachtelijk, maar met een moderne speelsheid. Naast portretten schildert ze graag dieren en stillevens. Een kijkje gaan nemen is een aanrader en kan nog vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 oktober, alle dagen van 14.00 tot 17.00 uur. Adres: Dorpsstraat 9.

‘Donker Licht’

Vanaf 18 oktober tot en met 30 november presenteert Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer vervolgens de tentoonstelling ‘Donker Licht’ in Het Oude Raadhuis. Twee getalenteerde Aalsmeerse kunstenaars, Yvon van Haaften en Marijke van Oostrum, brengen hun bijzondere werelden bij elkaar in een intrigerend samenspel van fotografie en textielkunst. De expositie duurt tot en met 30 november en de feestelijke opening is op zaterdag 18 oktober om 16.00 uur.