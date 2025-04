NK Tegelwippen, Aalsmeer doet weer mee!

Aalsmeer – Ook dit jaar doet Aalsmeer weer mee aan het NK Tegelwippen. Zoveel mogelijk tegels vervangen door groen. Het helpt om Aalsmeer groener te maken en om beter bestand te zijn tegen het steeds heviger weer. Het NK Tegelwippen duurt tot en met 31 oktober. Er zijn twee momenten waarop gebruik gemaakt kan worden van de Tegelservice, die gratis de gewipte tegels ophaalt.

Hittestress en wateroverlast

Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Hevige regenbuien en langere periodes van hitte en droogte volgen elkaar op. “We krijgen steeds vaker te maken met problemen als hittestress en wateroverlast, omdat onze leefomgeving sterk is versteend”, zegt wethouder duurzaamheid Willem Kikkert. “Daarom is het belangrijk om die leefomgeving aan het veranderende klimaat aan te passen. Oftewel: tegels eruit, groen erin!”

Goed voor het welzijn

In ruim 160 gemeenten worden zoveel mogelijk tuinen groen(er) om zo wateroverlast te voorkomen, koelte te bieden in tijden van hitte, water vast te houden bij droogte en de leefruimte voor planten en dieren te vergroten. Bovendien is een groene leefomgeving goed voor het welzijn.

Gratis tegelservice

Op www.aalsmeer.nl/tegelwippen staat alle informatie over het NK Tegelwippen. Ook aanmelden voor de gratis tegelservice kan via de site. De tegels worden dan gratis opgehaald op de daarvoor aangewezen ophaaldagen. Die zijn dit jaar op maandag 12 mei en maandag 15 september. Aanmelden kan tot en met de donderdag voor de ophaaldag. Als er veel aanmeldingen zijn, kan er een extra ophaaldag worden ingepland. Alleen tuintegels worden opgehaald, dus geen ander (tuin)afval. De tegels kunnen op de dichtstbijzijnde straathoek worden neergelegd, vanaf 16.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de ophaaldag, tot uiterlijk 07.30 uur op de ophaaldag. Voorwaarde is wel dat de tegels uit de tuin worden vervangen door groen.

Foto: Tegels eruit, groen erin. Fotograaf: Randy Dacosta