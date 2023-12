Nieuwjaarsduik in de Amstel, wie durft?￼

Regio – Roei-en kanovereniging URKV Michiel de Ruyter organiseert op 1 januari 2024 weer de nieuwjaarsduik bij de vereniging, in Uithoorn. Voor alle inwoners (12+ jaar en in het bezit van een zwemdiploma) van Uithoorn, De Kwakel en omstreken. Dus niet helemaal naar Scheveningen maar gewoon de Unox nieuwjaarsduik om de hoek in de Amstel, Amsteldijk – Zuid 253 in Uithoorn. De inloop begint om 12.00 uur met het inschrijven van de deelnemers. Onder begeleiding van de DJ Fabian volgt de warming-up met een flinke beat. Om één uur wordt er gesprongen. Na afloop staat de “koek en zopie” klaar. Kom springen, kom aanmoedigen en kom elkaar gelukkig nieuwjaar wensen. Voor de durfal die in de origineelste outfit komt ligt er een prachtige prijs klaar! Meld je vooraf aan op https://www.mdr.nu/nieuwjaarsduik-2024/ of stuur een email naar nieuwjaarsduik@mdr.nu , deelname kost €4,50 (inclusief een kop erwtensoep en de “famous” oranje Unox muts).