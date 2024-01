Nieuwe voorzitter Voedselbank Uithoorn

Uithoorn – Sinds 1 januari 2024 is Rob Jeursen benoemd als voorzitter van de Voedselbank Uithoorn-De Kwakel. Geen nieuw gezicht: in maart 2023 trad hij aan als penningmeester. Deze functie wordt nu bekleed door John Bouwmeester waarmee Rob zijn handen vrij heeft om de kar te trekken.

Rob kijkt terug op 2023 met een goed gevoel: “We hebben veel enthousiasme ontvangen voor het werk van de Voedselbank. We hebben gelukkig een grote groep vaste donateurs, die maandelijks geld aan ons overmaken en ook in de Kerstperiode wordt ruimhartig aan ons gedoneerd. Dat is helaas ook nodig, want we hebben vrijwel geen andere inkomsten.

Omdat de grote supermarkten voedselverspilling willen vermijden betekent dat voor de Voedselbank dat er regelmatig minder voedsel beschikbaar is en we dus regelmatig producten moeten bijkopen. De daling van het aanbod bedroeg vorig jaar zo’n 20 procent dus dat vraagt het komend jaar extra aandacht”.

Over het team van de Voedselbank: “Voor de uitgifte van voedsel aan onze klanten zorgt wekelijks een groep van ruim 20 vrijwilligers en dan zijn er ook nog vrijwilligers actief bij de intake en de supermarktacties. Totaal gaat het dan wel om 60 vrijwilligers. Zonder hen kunnen we dit werk gewoonweg niet uitvoeren!

We zijn heel blij dat onlangs nieuwe vrijwilligers zich hebben aangesloten maar toch blijven we nog op zoek naar mensen die op donderdagen willen helpen bij het samenstellen van de voedselpakketten, naar chauffeurs, naar een ICT-medewerker en een coördinator voor de supermarktacties die zo’n zes keer per jaar worden georganiseerd”. Belangstelling om vrijwilliger te worden? Neem contact op via secretariaat@voedselbankuithoorn.nl voor de vacatures.