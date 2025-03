Nieuwe voorzitter Groei en Bloei Aalsmeer

Aalsmeer – Op de algemene ledenvergadering van 6 maart heeft Wim van Vliet de voorzittershamer overgedragen aan Marika Kerstens. Wim van Vliet was voorzitter van KMTP Groei en Bloei Aalsmeer en omgeving voor 32 jaar. Hij sluit daarmee een periode af waarin hij met passie en door samenwerking met vele mensen en bedrijven de vereniging heeft geleid. Wim blijft bestuurslid en is daarmee benoemd als nestor voor de vereniging om te benadrukken dat zijn betrokkenheid blijft. De algemene ledenvergadering was in het buurthuis Hornmeer en de vergadering werd bijgewoond door ruim 70 belangstellenden. Na de vergadering gaf Piet Boersma een lezing over tuinen in Ierland en Schotland.

Overdracht en afscheid

Wim van Vliet vindt het tijd om het voorzitterschap over te dragen en is blij met de opvolging. Marika Kerstens is sinds 2019 bestuurslid. Zij vind het een eer om de rol van voorzitter te gaan vervullen bij zo’n levendige vereniging. Zij heeft een groene loopbaan bij de overheid en werkt nu voor het waterschap. Zij is blij door inzet voor de vereniging met groen bezig te blijven. Daarnaast is zij ook lid van de commissie groen erfgoed van de Nederlandse Tuinenstichting. Tijdens de vergadering nam ook Henk Kanters afscheid van het bestuur. Hij wordt opgevolgd door Marjon Lubsen-Bosch. Henk is ook één van de bestuursleden van het eerste uur. Hij is met enige onderbreking bestuurslid geweest en ook hij blijft gelukkig nog actief voor onder andere de buitenlandreis, de Geraniummarkt en andere activiteiten. De aanwezigen stemden in met de veranderingen door luid te applaudisseren.

Verbinden van tuinliefhebbers

De Afdeling Aalsmeer van de KMTP Groei en Bloei is in 1993 de voortzetting van de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantenteelt na de afsplitsing van de vaktentoonstellingen (VT) in een zelfstandige stichting. Het lukte in 1993 om een bestuur te vormen met een vijftal leden: Wim van Vliet (voorzitter), Dick Timmerman (tijdelijk secretaris), Marijke Bakker (penningmeester), Henk Kanters en Joke Verheijen. Het nieuwe bestuur richtte zich op particuliere hobbyisten met ideële aspiraties. De doelstellingen waren het verbinden van tuinliefhebbers door cursussen, workshops, excursies (binnen- en buitenland), lezingen, informatieve bijeenkomsten, keuringen (tuinen en planten), gespecialiseerde clubs en plaatselijke evenementen, zoals de Geraniummarkt. Meer dan in andere afdelingen in het land bleef de gerichtheid op de beroepsmatige bloemisterij eveneens gehandhaafd.

Activiteiten

Meer informatie en de activiteiten van Groei en Bloei Aalsmeer en omgeving zijn te vinden op de website www.groei.aalsmeer.nl. Van de vereniging kunnen geïnteresseerden lid worden of vriendlid. Doe eens mee met een van de activiteiten en dat kan ook zonder lid te zijn als kennismaking. Op zaterdag 22 maart is er de workshop hanging basket en donderdag 10 april de paasworkshop. En kom naar de Geraniummarkt op zaterdag 10 mei op het Raadhuisplein.

Foto: Wim van Vliet draagt de voorzittershamer over aan Marika Kerstens. Links van hem (zittend) scheidend bestuurslid Henk Kanters. Foto: aangeleverd