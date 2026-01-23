Nieuwe themaklassen bij Yuverta vmbo Aalsmeer

Aalsmeer – Met ingang van het schooljaar ‘26/’27 lanceert Yuverta vmbo Aalsmeer twee nieuwe themaklassen in de onderbouw. Naast de bestaande themaklassen Kook, Paard en TEC, worden Styling en Adventure & Sport toegevoegd. Yuverta vmbo wil hiermee het onderwijsaanbod verbreden. Leerlingen kunnen zo nog beter kiezen wat aansluit bij hun talent.

Styling

De themaklas Styling is één van de twee nieuwe themaklassen en start met ingang van schooljaar ’26-’27. Binnen deze themaklas gaan leerlingen aan de slag met fotografie en mode, maar ook met natuurlijke organische vormen en uiterlijke verzorging. In verschillende periodes gaan ze aan de slag met één van de onderwerpen. De praktijk wordt afgewisseld met theorielessen.

Adventure & Sport

Bij Adventure & Sport gaan leerlingen lekker op avontuur. Ze gaan (buiten) sporten en leren hoe ze zich redden in de natuur. Deze themaklas zal zowel in de sportzaal als buiten plaatsvinden. Bij Adventure & Sport worden veel actieve praktijklessen gegeven, maar ook theorielessen.

Yu-niek en TL-diploma

Naast de nieuwe themaklassen heeft Yuverta vmbo in samenwerking met Yuverta mavo Aalsmeer en het samenwerkingsverband Amstelland Yu-niek opgericht. Zo biedt Yuverta onderwijs thuis-nabij, waarbij leerlingen in een hele kleine setting met vaste mentor en leerkrachten onderwijs krijgen. Aanmelden voor Yu-niek verloopt via een aparte aanmeldprocedure in samenwerking met de basisschool.

Yuverta vmbo Aalsmeer biedt de leerwegen basis, kader en gemengde leerweg in het groene domein aan. Dit betekent dat theorievakken gecombineerd worden met praktijkvakken als dier, techniek en groen. Met een extra theoretisch vak in de bovenbouw kan er ook een TL-diploma behaald worden. De themaklas waarvoor gekozen wordt, volg je naast je reguliere rooster twee tot drie uur per week. Met ingang van schooljaar ‘26/’27 kan dus gekozen worden uit één van de vijf themaklassen, namelijk: Kook, Paard, TEC, Styling of Adventure & Sport.

Benieuwd naar Yuverta vmbo Aalsmeer en de mogelijkheden? De school aan de Jac.P. Thijsselaan 18 houdt open dag op woensdag 28 januari en nog een lesjesdag op 11 februari. Aanmelden kan via de website Yuverta.nl/vmboaalsmeer.

Foto: Ingang van Yuverta aan de Thijsselaan (aangeleverd).