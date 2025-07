Nieuwe studio voor Radio Aalsmeer

Aalsmeer – Lokale omroep Radio Aalsmeer maakt zich op voor een belangrijke stap:de verhuizing naar een prachtige nieuwe studio in De Oude Veiling aan de Marktstraat 19, ook wel bekend als de ‘Huiskamer van Aalsmeer’. Hiermee verruilt de omroep de huidige locatie in Studio’s Aalsmeer aan de Van Cleeffkade voor een plek midden in het hart van de gemeenschap. Twaalf jaar lang werd uitgezonden vanuit een historische plek voor de Nederlandse media, waarvoor de omroep de verhuurder ‘De Raad Vastgoed’ enorm dankbaar is.

De verhuizing wordt mede mogelijk gemaakt door de prettige samenwerking met de gemeente Aalsmeer en de inzet van diverse professionals die Radio Aalsmeer een warm hart toedragen. “Het is fantastisch om zoveel betrokkenheid te zien, wat ons helpt deze nieuwe fase mogelijk te maken”, aldus Lennart Bader, voorzitter van Radio Aalsmeer. De verbouwing van de nieuwe ruimte is inmiddels in volle gang. Naar verwachting zendt de omroep eind augustus de eerste programma’s uit vanuit De Oude Veiling. Deze locatie sluit naadloos aan bij de rol die Radio Aalsmeer al jarenlang vervult als verbindende factor in de lokale samenleving.

Bovendien speelt de verhuizing in op landelijke en regionale ontwikkelingen. In de nabije toekomst dienen lokale omroepen samen te werken in zogenoemde streekomroepen. Met de nieuwe studio behoudt Aalsmeer niet alleen een eigen herkenbare radiostudio binnen de gemeentegrenzen, maar versterkt het ook de positie van Radio Aalsmeer binnen de toekomstige streekomroep. Radio Aalsmeer is trots op deze stap en kijkt ernaar uit om luisteraars binnenkort teverwelkomen vanuit De Oude Veiling – een plek die volledig past bij het motto van de omroep: Altijd dichtbij.

Kijk voor meer informatie over de omroep op www.radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal radiokanaal 868 en via de website www.radioaalsmeer.nl. In Aalsmeer en omgeving ook op kanaal 12 van Delta (voorheen Caiway) of kanaal 1389 van KPN op TV te zien.

Foto: Radio Aalsmeer (aangeleverd).