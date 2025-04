Nieuwe pergola in Voedselbos Kudelstaart

Kudelstaart – In het Voedselbos in Kudelstaart verrijst een prachtig bouwwerk, opvallend maar subtiel qua stijl en ook nog transparant. De pergola, want daar gaat het hier om, is bedoeld als bescherming van de leerlingen van de Antoniusschool en de OBS. Die komen namelijk regelmatig in het Voedselbos om te leren hoe je aardappels en groenten moet poten, verzorgen, wieden en natuurlijk ook oogsten. Maar dat laatste is pas op een later tijdstip. Zaaien hebben ze allang gedaan, de tuintjes zijn afgepast en uitgemeten en nu is het afwachten wanneer de zaailingen de grond in mogen.

Hoe dat te doen wordt ze allemaal uitgelegd door de opa’s. Bevlogen vrijwilligers, op leeftijd, al zou je dat niet zeggen als je de energie ziet die ze aan de dag leggen. Die uitleg gebeurt op dat pleintje in het Voedselbos, waar de blauwe bankjes klaar staan om iedereen die maar wil luisteren een zitplaats te bieden. Ook de imker komt daar vertellen over het doen en laten van de bijen en hoe belangrijk die zijn. Nou belooft het weer een prachtige zonovergoten zomer te worden en dat vindt iedereen natuurlijk heerlijk, maar het is algemeen bekend dat al die zonnestralen nou niet zo gezond voor je zijn.

Daarom die pergola, want die gaat prima beschutting bieden aan al die kinderen die komen kijken en leren hoe leuk en gezond het is om je eigen voedsel te verbouwen. Er is door de vrijwilligers van het Voedselbos met veel liefde en toewijding aan de pergola gewerkt en er komt prachtige begroeiing overheen. Ook bezoekers kunnen er genieten van een welverdiend rustmomentje. Kom gerust kijken hoe het er allemaal uitziet.

Op tweede Pinksterdag doet het Voedselbos Kudelstaart mee aan de Amb8route; mooie gelegenheid om zowel het voedselbos, de schooltuin als de pergola te bewonderen.

Tekst en foto: Truus Oudendijk (pergola in aanbouw).